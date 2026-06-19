Cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar de Anses si todavía no te pagaron

Resumen para apurados
- ANSES mantiene vigente en Argentina el cobro de la Ayuda Escolar de $85.000 para beneficiarios de asignaciones que aún no lo recibieron, para asistir en los gastos educativos.
- Para cobrar se debe presentar el Certificado Escolar. El trámite se realiza en Mi Anses, descargando el formulario para ser firmado por la escuela y subido a la web.
- Esta ayuda alivia el presupuesto de familias vulnerables en el ciclo lectivo. La digitalización del trámite asegura un cobro rápido, con plazo límite hasta el 31 de diciembre.
La Ayuda Escolar es un beneficio de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que pueden solicitar las familias que reciban Asignación Familiar o Universal. Para pedirla, deben cumplir una serie de requisitos que habilitarán a cobrar un pago de $85.000 para. Pero el depósito se hará solo una vez que se haya presentado un dato en particular.
La Ayuda Escolar está destinada a personas con asignaciones con hijos entre 45 días y 18 años que concurran a la escuela, a nivel inicial, primario, secundario o polimodal. La herramienta que se debe presentar en caso de no haber cobrado la Ayuda Escolar es el Certificado Escolar.
¿Cómo sacar el Certificado Escolar?
Para obtener el Certificado Escolar se debe ingresar a Mi Anses a la sección “Hijos”. Luego, elegir la opción “Presentar un certificado escolar” y, por último “Generar Certificado”. Allí aparecerá un formulario con datos para completar. Elegí “Generar” para verlo en pantalla. Ese formulario debe imprimirse y presentarse en la escuela.
Una vez completo y firmado por las autoridades de la institución educativa, tomale una foto. Debe verse la página completa, el papel no debe estar arrugado y la toma no debe ser borrosa. Ingresá nuevamente a Mi Anses para terminar la presentación y cargar allí el formulario.
¿Qué hago si no recibí la Ayuda Escolar de Anses?
Quienes hasta el mes de marzo pasado no hayan recibido la Ayuda Escolar, tendrán que realizar el trámite del Certificado Escolar a través de Mi Anses. Se podrá ingresar a la plataforma con CUIL y Clave de Seguridad Social.
La ayuda aplica tanto para nivel inicial, para niños con 45 días ya cumplidos, como para quienes estén cursando el último año de secundaria, hasta sus 17 años. El beneficio no corresponde, en cambio, para quienes estén cursando una carrera universitaria.
La Ayuda Escolar no tiene límite de edad para los hijos con discapacidad y que reciben el apoyo de maestros particulares matriculados para ese fin o asisten a establecimientos públicos o privados de educación especial.
Solicitar Ayuda Escolar desde tu celular
Para solicitar la Ayuda Escolar desde tu celular, necesitás descargar la aplicación Mi Anses y seguir estos pasos:
Ingresá a mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario para cada hijo.
Elegí Generar Certificado, completá los datos requeridos y seleccioná Generar.
Imprimí el certificado y llevalo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.
Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacale una foto nítida.
Volvé a ingresar en mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccioná Subir Certificado, cargá la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año.