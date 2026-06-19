Cómo cobrar los $85.000 de Ayuda Escolar de Anses si todavía no te pagaron

La Ayuda Escolar es un beneficio de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) que pueden solicitar las familias que reciban Asignación Familiar o Universal. Para pedirla, deben cumplir una serie de requisitos que habilitarán a cobrar un pago de $85.000 para. Pero el depósito se hará solo una vez que se haya presentado un dato en particular.