Calendario de pago de julio: cuándo empiezan a cobrar jubilados de Anses

Resumen para apurados
- Anses anunció el calendario de pagos de julio para jubilados en Argentina, que comenzará el miércoles 8 y estará condicionado por el fin de semana largo de la Independencia.
- Los pagos se pausarán cuatro días por el feriado del 9 de julio. Además, el haber mínimo aumentará a $411.989,32, alcanzando los $481.989,32 al sumarse el bono extraordinario.
- El nuevo cronograma y el incremento previsional buscan sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación y organizar la logística bancaria del mes.
El cronograma de pagos de junio sigue corriendo. La mitad de los titulares de programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya recibió su pago del mes. Por eso, ya empiezan a agendar cuándo será la próxima fecha de pago de la entidad previsional.
El calendario de Anses del mes próximo estará marcado por una interrupción: el feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10 de julio. Los pagos, que empezarán el segundo miércoles del mes, se verán pausados por cuatro días consecutivos en lo que será el único fin de semana extra largo de julio.
Calendario de pago de Anses en julio
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 1: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 2: martes 14 de julio
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 4: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 5: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 6: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 7: martes 21 de julio
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio
- DNI terminados en 9: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio
Este incremento dejará la jubilación mínima en un básico de $411.989,32. Además, se mantendrá el bono extraordinario que otorga el Gobierno nacional desde el año pasado. Los jubilados con el haber mínimo percibirán entonces un total de $481.989,32 el mes siguiente.