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Solsticio de invierno: qué día y a qué hora empezará oficialmente la temporada más fría

El Servicio de Hidrografía Naval confirmó el horario exacto en el que la Tierra alcanzará su máxima inclinación este domingo.

Solsticio de invierno: qué día y a qué hora empezará oficialmente la temporada más fría
Foto: bindi.world
Por Milagro Corbalán Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio de Hidrografía Naval confirmó que el invierno comenzará oficialmente en el hemisferio sur este domingo 21 de junio a las 5:24, hora de Argentina, por el solsticio.
  • Este fenómeno ocurre debido a la inclinación de la Tierra, lo que genera el día más corto y la noche más larga del año por la menor intensidad de los rayos solares en la región.
  • El inicio del invierno no siempre coincide en la misma fecha debido a la duración del año trópico, marcando un hito astronómico clave para el clima de los próximos meses.
Resumen generado con IA

La época más fría del año no es necesariamente la que inicia cada 21 de junio en el hemisferio sur. El planeta gira en torno al sol y los días van volviéndose más cortos desde el fin del verano. El día más corto está marcado por el solsticio de invierno y, desde la fecha que coincide con él, los días vuelven a recuperar minutos conforme avanza el año. Pero el solsticio de invierno marca el punto cúlmine del alejamiento del hemisferio sur del sol.

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Si el equinoccio marca el “equilibrio” entre día y noche, el solsticio hace todo lo contrario. El 21 de junio, aproximadamente, el hemisferio norte queda “de cara al sol” por una leve inclinación de la órbita terrestre, según explica National Geographic.

Es por eso que en esa fecha, países como Argentina, Brasil y Nueva Zelanda tendrán la menor cantidad de luz, originando la noche más larga y el día más corto del año. Por el contrario, cada 21 de diciembre, el hemisferio sur vivirá su día más largo y su noche más corta por la leve inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol.

Cuándo es realmente el inicio del invierno

El solsticio de invierno marca el inicio de esta temporada. Aunque se tiene el 21 de junio como la fecha tradicional, generalmente el fenómeno astronómico no ocurre exactamente en esa fecha. Especialistas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) conocen con precisión, no solo el día en que ocurrirá el solsticio, sino también el horario exacto. Con esto, se puede conocer a la perfección cuándo inicia el invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte.

Según el SHN, este año el solsticio será peculiar porque sí coincidirá con el 21 de junio. Es decir que el inicio oficial del invierno sí será este domingo, Día del Padre. Se dará en horas de la madrugada en Argentina, a las 5.24 exactamente según datos publicados por el organismo especializado.

Menos rayos del sol en el hemisferio sur

Durante el solsticio de invierno y los momentos que le siguen y le preceden, los rayos del sol llegan con la menor intensidad que se registra durante todo el año en el hemisferio sur. El Sol se posicionará esta madrugada sobre el Trópico de Cáncer, a 23.5 grados al norte del ecuador. Su luz y calor, por lo tanto, tendrán contacto por mucho menos tiempo con la mitad sur del planeta.

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La razón de que el solsticio de invierno no coincida siempre con las mismas fechas se explica por la duración del año trópico. A diferencia del año calendario, el otro dura 365.2422 días solares medios. En este momento, la inclinación del eje terrestre hace que el hemisferio norte reciba más horas de iluminación solar y, el hemisferio sur, menos.

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