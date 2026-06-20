Solsticio de invierno: qué día y a qué hora empezará oficialmente la temporada más fría

La época más fría del año no es necesariamente la que inicia cada 21 de junio en el hemisferio sur. El planeta gira en torno al sol y los días van volviéndose más cortos desde el fin del verano. El día más corto está marcado por el solsticio de invierno y, desde la fecha que coincide con él, los días vuelven a recuperar minutos conforme avanza el año. Pero el solsticio de invierno marca el punto cúlmine del alejamiento del hemisferio sur del sol.