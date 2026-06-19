Llega el solsticio de invierno 2026: cómo afectará este cambio energético a cada signo del zodíaco

El solsticio de invierno 2026 marcará un momento clave para la astrología este 21 de junio, cuando el Sol ingrese en Cáncer. Además de dar inicio oficialmente al invierno en el hemisferio sur, este fenómeno representa la noche más larga del año y el comienzo de un nuevo ciclo en el que, poco a poco, los días empiezan a ganar más horas de luz.