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Trump dijo que Meloni le "imploró" una foto y la respuesta de la primera ministra fue contundente

La controversia escaló rápidamente al plano institucional y generó cuestionamientos dentro del gobierno italiano sobre el trato de Washington hacia sus principales socios europeos.

TRUMP-MELONI. El republicano se burló de la primera ministra y se generó un fuerte conflicto.
TRUMP-MELONI. El republicano se burló de la primera ministra y se generó un fuerte conflicto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Giorgia Meloni rechazó las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó en la televisión italiana que la premier le rogó una foto, desatando una fuerte polémica diplomática.
  • Trump afirmó que se fotografió con Meloni solo por pena. La primera ministra desmintió el hecho en redes, mientras que su canciller criticó el trato de EE.UU. hacia sus aliados.
  • El incidente tensiona las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre la diplomacia de Washington frente a sus aliados europeos estratégicos en el escenario actual.
Resumen generado con IA

Una fuerte polémica diplomática se desató luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en tono despectivo que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, “le rogó” tomarse una fotografía junto a él. La dirigente italiana rechazó de plano esas declaraciones, las calificó como “un invento” y remarcó que “ni ella ni Italia le ruegan a nadie”.

“Me imploró que me sacara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró Trump, en diálogo con el programa italiano  L’Aria che tira (L7). Y añadió: “Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”.

Las palabras del presidente estadounidense causaron estupor en Italia y rápidamente se convirtieron en el centro del debate político y mediático. 

La contundente respuesta de Giorgia Meloni

La respuesta de Meloni no tardó en llegar. A través de un video publicado en sus redes sociales, la primera ministra desmintió categóricamente las declaraciones de Trump y rechazó haberle pedido alguna vez una fotografía.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas”, afirmó la jefa del gobierno italiano. Luego agregó: “Francamente, estoy conmovida. Que el presidente Trump sepa que ni Italia ni yo, nunca imploramos”.

Italia endurece su postura frente a Washington

El problema se agravó con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien cuestionó duramente la actitud del republicano. “Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. No es la primera vez que sucede, y solo puedo decir que no entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Es decepcionante que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente”, expresó.

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