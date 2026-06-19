Trump dijo que Meloni le "imploró" una foto y la respuesta de la primera ministra fue contundente

Italia endurece su postura frente a Washington

El problema se agravó con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien cuestionó duramente la actitud del republicano. “Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. No es la primera vez que sucede, y solo puedo decir que no entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Es decepcionante que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente”, expresó.