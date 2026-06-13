Quién era el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua abatido en un operativo anunciado por Estados Unidos

Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero” y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió en las últimas horas en un operativo anunciado por Estados Unidos. El presidente Donald Trump informó el viernes por la noche que fuerzas estadounidenses lo abatieron durante un “ataque rápido y letal” ejecutado por el Comando Sur en Venezuela y coordinado con el gobierno de Delcy Rodríguez, actualmente en el poder tras la captura del chavista Nicolás Maduro.