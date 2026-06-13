Quién era el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua abatido en un operativo anunciado por Estados Unidos
Héctor Guerrero Flores fue señalado como el principal jefe de la organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón. Estuvo preso, se fugó en dos oportunidades y permaneció prófugo durante años hasta su muerte.
Resumen para apurados
- El Comando Sur de EE.UU. abatió el viernes en Venezuela a "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, buscado por terrorismo, narcotráfico y extorsión tras años prófugo.
- El criminal lideraba la banda transnacional desde la prisión de Tocorón. Tras fugar en 2023 de un megaoperativo, permanecía prófugo de la justicia de varios países de la región.
- Su muerte debilita severamente al Tren de Aragua y marca un hito en la cooperación bilateral de seguridad entre EE.UU. y Venezuela para combatir el crimen organizado regional.
Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero” y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió en las últimas horas en un operativo anunciado por Estados Unidos. El presidente Donald Trump informó el viernes por la noche que fuerzas estadounidenses lo abatieron durante un “ataque rápido y letal” ejecutado por el Comando Sur en Venezuela y coordinado con el gobierno de Delcy Rodríguez, actualmente en el poder tras la captura del chavista Nicolás Maduro.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela confirmó que durante el despliegue se produjeron enfrentamientos armados en los que resultó abatido Guerrero Flores. Según el gobierno venezolano, el operativo permitió desarticular estructuras de delincuencia organizada que operaban en el sureste del país, una región identificada como corredor de actividades ilícitas vinculadas a redes criminales.
El líder del Tren de Aragua y otros integrantes de la organización habían sido acusados en diciembre pasado ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por asociación delictiva para cometer crimen organizado y otros delitos. Entre los cargos figuraban apoyo a terroristas, extorsión y narcotráfico, en una actividad que se habría extendido durante más de una década.
Uno de los criminales más buscados
Antes de convertirse en uno de los delincuentes más buscados del continente, Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, en el estado venezolano de Aragua. Su trayectoria criminal comenzó en el año 2000. Cinco años después fue acusado de dispararle a un policía y, en 2010, terminó encarcelado por primera vez.
Fue declarado culpable por tráfico de drogas, robo y homicidio, delitos por los que fue enviado a la cárcel de Tocorón, una prisión que más tarde se convertiría en el centro de operaciones del Tren de Aragua. Sin embargo, dos años después logró escapar. En 2013 volvió a ser capturado por las autoridades venezolanas y fue trasladado nuevamente a la misma prisión.
Además de los delitos por los que ya había sido condenado, en esa oportunidad también fue acusado de ocultamiento de armas de guerra y usurpación de identidad.
En 2018 recibió una condena de 17 años de prisión, aunque volvió a escapar antes de cumplir un tercio de la pena.
El crecimiento del Tren de Aragua
El Tren de Aragua nació dentro de la cárcel de Tocorón y con el tiempo se transformó en una de las organizaciones criminales más temidas de América Latina. Según la BBC, sus fundadores fueron Héctor Guerrero Flores, Larry Changa y Johan Petrica.
Bajo el liderazgo de “Niño Guerrero”, la banda amplió sus actividades criminales más allá de Venezuela y extendió su presencia a países como Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá.
Las condiciones que imperaban dentro de Tocorón fueron determinantes para ese crecimiento. Con recursos obtenidos a través de actividades ilícitas, Guerrero Flores impulsó profundas transformaciones en el penal.
Dentro de la cárcel llegaron a funcionar restaurantes, una discoteca, un casino, una piscina, juegos infantiles, bares, un zoológico y hasta cajeros automáticos, una situación que reflejaba el nivel de control que ejercía la organización.
La caída de Tocorón y la fuga final
El 20 de septiembre de 2023, las autoridades venezolanas lanzaron un megaoperativo para recuperar el control de la cárcel de Tocorón. La intervención, ordenada bajo la gestión de Nicolás Maduro, contó con la participación de 11.000 agentes.
En aquel momento, el entonces ministro del Interior, Remigio Ceballos, aseguró que el procedimiento había sido exitoso y que el Tren de Aragua había quedado completamente desmantelado.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad no lograron capturar al “Niño Guerrero”, quien escapó en medio del operativo después de haber permanecido una década detenido.
Desde entonces permaneció prófugo hasta su muerte. De acuerdo con las estimaciones, tenía entre 40 y 43 años.