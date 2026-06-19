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Organizan una Gran Pancheada para ver el partido Argentina-Austria

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue sumando puntos de transmisión en vivo en la ciudad para alentar a la Selección.

Organizan una Gran Pancheada para ver el partido Argentina-Austria
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizará una gran pancheada el lunes 22 de junio en varios puntos de la ciudad para ver el partido de Argentina frente a Austria.
  • La iniciativa se hará en seis centros comunitarios con sorteos y comida, complementada por un Fan Fest con pantalla gigante en Plaza Temática para transmitir los partidos.
  • Estas actividades buscan afianzar el sentido de comunidad y ofrecer espacios gratuitos de recreación y turismo para los vecinos durante todo el desarrollo de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

El calendario de la Copa del Mundo avanza y, con él, los planes para ver cada uno de los partidos de la Selección Argentina. Familias e instituciones completas ya se preparan para ver el enfrentamiento entre Argentina y Austria el próximo martes a las 14. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se sumó con un evento abierto al público.

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El lunes 22 en el partido Argentina-Austria, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) estarán abiertos y dispuestos para festejar a lo grande y ver el partido en compañía. Además de una transmisión en vivo en pantallas gigantes, la Municipalidad anunció que habrá sorteos de camisetas, gorros, pelotas y más.

Gran Pancheada para ver el Mundial

Los espacios que se habilitaron hasta ahora para el almuerzo con panchos son los seis CIC de la capital:

  • CIC Adolfo de la Vega: Adolfo de la Vega 505
  • CIC Creadores de Esperanza: Perú y San Miguel
  • CIC Chañaritos: Diagonal Sur 3500
  • CIC B° Oeste II: Félix de Olazábal 1550
  • CIC Vial III: Benigno Vallejo 3800
  • CIC Parque Sur: Jujuy al 4000

Fan Fest para alentar a la Selección en la Plaza Temática

Cada uno de los encuentros de la Selección Argentina será transmitido en vivo en el Fan Fest a través de una pantalla gigante con sonido amplificado, para que vecinos y turistas puedan seguir acompañando a la Albiceleste en su camino hacia la gloria.

Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina-Austria en el Mundial

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Estas serán las próximas transmisiones en el Punto Mundialista de la Plaza Temática en Congreso y San Lorenzo:

  • Lunes 22 de junio – 13 h: Argentina vs. Austria.
  • Sábado 27 de junio – 21.30 h: Argentina vs. Jordania.

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