Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina-Austria en el Mundial

Un partido que puede definir la clasificación

El cruce entre Argentina y Austria se disputará en el Dallas Stadium y aparece como uno de los más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Ambos equipos comenzaron el certamen con victorias: los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, mientras que los austríacos superaron 3-1 a Jordania. Por ese motivo, el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final y dar un paso decisivo en la lucha por el primer puesto de la zona.