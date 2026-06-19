Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro designado para Argentina-Austria en el Mundial

Resumen para apurados
- La FIFA designó al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar para dirigir el crucial partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en Dallas.
- Omar, abogado y árbitro FIFA desde 2017, viene de dirigir Corea del Sur-República Checa con buen desempeño. Estará acompañado por asistentes egipcios y españoles.
- El encuentro en Dallas es decisivo para ambos seleccionados, ya que el ganador asegurará prácticamente su pase a los 16avos de final y el liderazgo del Grupo J.
La FIFA confirmó las autoridades para el partido que protagonizarán Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el egipcio Amin Mohamed Omar, quien tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro clave para las aspiraciones de ambos seleccionados en la competencia.
Nacido el 25 de septiembre de 1985, Amin Mohamed Omar combina su carrera arbitral con la profesión de abogado y forma parte del panel internacional de la FIFA desde 2017. A lo largo de su trayectoria participó en distintos torneos organizados por el máximo organismo del fútbol mundial, entre ellos el Mundial Sub-17 disputado en Brasil en 2019, donde comenzó a sumar experiencia en competencias de máxima exigencia.
El árbitro africano estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. En tanto, el español Alejandro Hernández fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Diego Sánchez cumplirá funciones como quinto oficial. La elección responde a la confianza que la comisión arbitral depositó en el desempeño mostrado por el juez durante el torneo.
De hecho, Amin Mohamed Omar ya tuvo acción en la actual Copa del Mundo al dirigir el encuentro entre Corea del Sur y República Checa. En aquel compromiso no se registraron situaciones polémicas y su actuación fue bien valorada por los responsables arbitrales, destacándose por permitir la continuidad del juego y aplicar con frecuencia la ley de ventaja para evitar interrupciones innecesarias.
Un partido que puede definir la clasificación
El cruce entre Argentina y Austria se disputará en el Dallas Stadium y aparece como uno de los más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Ambos equipos comenzaron el certamen con victorias: los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, mientras que los austríacos superaron 3-1 a Jordania. Por ese motivo, el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final y dar un paso decisivo en la lucha por el primer puesto de la zona.