Mejores terceros del Mundial 2026: cómo funciona, cuántos clasifican y las combinaciones posibles

Resumen para apurados
- La FIFA aplica en el Mundial 2026 un nuevo formato donde ocho de los doce mejores terceros clasificarán a 16avos de final, debido a la ampliación histórica a 48 selecciones.
- Para definir los ocho clasificados, se comparan simultáneamente los puntos, diferencia de gol, goles a favor y Fair Play de los doce terceros tras finalizar la fase de grupos.
- Este sistema mantendrá la incertidumbre hasta la última fecha, definirá cruces complejos y obligará a las selecciones a cuidar cada gol, cambiando la estrategia del torneo.
El Mundial 2026 empezó a mostrar en la cancha las consecuencias de su nuevo formato. La ampliación a 48 selecciones impulsada por la FIFA no solo incrementó la cantidad de partidos, sino que instaló una lógica distinta: la clasificación ya no depende únicamente de terminar primero o segundo.
En pleno desarrollo de la fase de grupos, la tabla de los mejores terceros se convirtió en un frente paralelo de competencia. De los 12 grupos, los dos líderes avanzan de manera directa a los 16avos de final, mientras que ocho de los 12 terceros también lograrán meterse en la fase eliminatoria.
Una tabla que se arma en simultáneo
A diferencia de otros Mundiales, donde cada grupo se resolvía de forma independiente, ahora hay una comparación constante entre selecciones de distintas zonas. Los equipos que ocupan el tercer lugar no solo miran su tabla: también siguen de cerca lo que ocurre en los otros grupos.
El criterio es claro:
Puntos
Diferencia de gol
Goles a favor
Fair Play
Ranking FIFA
En este contexto, cada gol puede ser determinante. Un empate con goles puede valer más que uno sin tantos, y una derrota ajustada puede mantener con vida a un equipo en la pelea por meterse entre los ocho mejores terceros.
Escenarios abiertos y cruces condicionados
Con dos fechas en juego, empiezan a perfilarse tendencias, pero el panorama sigue lejos de definirse. Los cruces de 16avos dependen directamente de qué terceros logren avanzar, lo que genera un efecto dominó en toda la llave.
Los líderes de grupos como A, B, D, E, G, I, K y L todavía no tienen rival confirmado. Su destino se definirá recién cuando se complete la tabla general de terceros, lo que convierte a la última fecha en un momento decisivo.
Incluso hay casos donde las probabilidades marcan caminos más claros: algunos primeros tienen altas chances de enfrentar a determinados terceros, mientras que otros esperan combinaciones mucho más amplias.
También para los terceros, nada es automático
Clasificar como uno de los mejores terceros tampoco asegura un camino definido. Dependiendo de la ubicación final en esa tabla, los cruces pueden variar considerablemente.
Hay excepciones: algunos emparejamientos ya están prácticamente escritos -como los cruces entre los terceros de los grupos K y L con los líderes opuestos-, pero en la mayoría de los casos el abanico sigue abierto.