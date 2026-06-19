El "Mundial en el aula": habrá clases normales el lunes, pero se podrá ver el partido en las escuelas
El Ministerio de Educación confirmó que no se suspenderán las actividades por el encuentro de la Selección ante Austria. Los establecimientos deberán acondicionar espacios y utilizar el evento con fines pedagógicos.
Resumen para apurados
- Educación de Tucumán dispuso que el lunes 22 habrá clases normales y se transmitirá el partido de Argentina contra Austria en las escuelas para evitar el ausentismo escolar.
- Las escuelas adaptarán sus horarios y equiparán salas con pantallas, mientras que los docentes utilizarán el evento deportivo como una herramienta pedagógica en el aula.
- La medida busca equilibrar el calendario escolar con el fervor popular, sentando un precedente de integración pedagógica ante eventos de masivo impacto social en la provincia.
El fervor mundialista llegará a las aulas tucumanas, pero sin interrumpir el calendario escolar. El Ministerio de Educación de la provincia ratificó que el próximo lunes 22 habrá actividad normal en todos los establecimientos, a pesar del partido de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.
A diferencia de otras oportunidades donde el ausentismo suele ganar la pulseada, la cartera educativa emitió una circular oficial en la que dispone que las instituciones deberán garantizar el dictado de clases, aunque con una modalidad adaptada: los alumnos podrán ver el partido, que inicia a las 14, dentro de los colegios.
Flexibilidad y pedagogía
Desde el Ministerio explicaron que el objetivo es evitar que los estudiantes falten a las instituciones y, en cambio, vivan la experiencia junto a sus pares y docentes.
Con ese objetivo, cada establecimiento tendrá la libertad de reorganizar sus horarios de ingreso, salida y recreos para que coincidan con el desarrollo del encuentro deportivo.
Sin embargo, la medida no busca ser simplemente un "recreo largo". La resolución insta a los docentes a convertir el partido en una "herramienta pedagógica". Dependiendo del nivel y la materia, se espera que el evento sea abordado desde distintas ópticas, como Geografía (ubicación de los países), Historia, Matemática (estadísticas) o Formación Ética.
El desafío de la logística
Cada director tendrá la responsabilidad de acondicionar los espacios -salones de actos, comedores o aulas con televisores y proyectores- para asegurar que la comunidad educativa pueda seguir las alternativas del equipo nacional.
“Buscamos combinar la continuidad del proceso de aprendizaje con un evento que moviliza a toda la sociedad. Queremos que la escuela sea el lugar donde los chicos acompañen a la Selección, pero siempre en un marco educativo”, señalaron fuentes oficiales.
Con esta decisión, el lunes 22 se perfila como una jornada atípica en Tucumán, donde el guardapolvo blanco y la pasión por la "Scaloneta" convivirán bajo el mismo techo.
Abordaje disciplinar y multidisciplinar
El Mundial constituye una puerta de entrada para el desarrollo de propuestas integradas que permitan establecer relaciones entre distintos campos del conocimiento. Posibles articulaciones:
- Lengua y Literatura: relatos deportivos, crónicas, entrevistas, biografías, producción de textos argumentativos, análisis del lenguaje periodístico.
- Matemática: estadísticas, porcentajes, probabilidades, gráficos, medición del tiempo y del espacio.
- Ciencias Sociales: geografía de los países participantes, diversidad cultural, historia de los mundiales, migraciones e identidades.
- Ciencias Naturales: alimentación saludable, cuidado del cuerpo, funcionamiento del organismo durante la actividad física.
- Educación Artística: canciones, murales, diseño gráfico, expresiones culturales vinculadas al deporte.
- Educación Física: cooperación, estrategias de juego, reglamentos, inclusión y participación.