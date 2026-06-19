Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Austria el lunes por el Mundial 2026 buscando asegurar el primer puesto del Grupo J tras debutar con un triunfo.
- Tras vencer 3-0 a Argelia, el equipo clasificará líder si gana y Jordania no vence a Argelia, favorecido por el nuevo criterio de desempate de enfrentamiento directo.
- Asegurar el liderazgo de forma anticipada le permitirá al seleccionado jugar los 16avos de final el 3 de julio contra el escolta del parejo Grupo H.
La Selección Argentina afrontará el próximo lunes un partido clave en su camino en el Mundial 2026. Desde las 14 (hora en nuestro país), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria por la segunda fecha del grupo J, con la posibilidad concreta de asegurarse el primer puesto de la zona de manera anticipada.
Luego del sólido debut con triunfo 3-0 frente a Argelia, el conjunto nacional quedó bien posicionado no solo para avanzar de ronda, sino también para hacerlo como líder. Para lograr ese objetivo en esta segunda presentación, deberá cumplir con dos condiciones: en primer lugar, vencer a Austria, y luego esperar que Jordania no derrote a Argelia.
Si se dan esos resultados, Argentina alcanzará los seis puntos y se volverá inalcanzable para sus competidores, aun cuando reste una fecha por disputarse. Aunque Austria podría también llegar a esa cifra si gana sus dos partidos iniciales, el nuevo sistema de desempate favorece a la Albiceleste.
El reglamento vigente establece que, en caso de igualdad de puntos, el primer criterio ya no es la diferencia de gol, sino el resultado entre los equipos involucrados. De esta manera, si Argentina supera a Austria, se asegurará ventaja sobre los europeos incluso si luego pierde en la última fecha.
La misma lógica aplica frente a Argelia: en caso de igualdad en puntos, el equipo sudamericano cuenta con el respaldo de haber ganado el enfrentamiento directo en el debut.
Recién después de ese criterio entran en juego otros factores como la diferencia de goles, tantos a favor, el Fair Play y el ranking FIFA.
Con Jordania como rival, en los papeles, más accesible del grupo, todo indica que la Selección tiene el panorama favorable para avanzar a los 16avos de final como líder de la zona.
Cómo sigue el camino
En cuanto a lo que viene, el primero del grupo J se enfrentará en la próxima instancia al segundo del grupo H, en un cruce programado para el viernes 3 de julio a las 19. Esa zona, por ahora, presenta un escenario abierto tras una primera fecha con resultados inesperados: Cabo Verde igualó sin goles ante España y Uruguay tampoco pudo pasar del empate frente a Arabia Saudita.