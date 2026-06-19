Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

En cuanto a lo que viene, el primero del grupo J se enfrentará en la próxima instancia al segundo del grupo H, en un cruce programado para el viernes 3 de julio a las 19. Esa zona, por ahora, presenta un escenario abierto tras una primera fecha con resultados inesperados: Cabo Verde igualó sin goles ante España y Uruguay tampoco pudo pasar del empate frente a Arabia Saudita.