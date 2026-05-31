Debates sobre la educación y su futuro

Todas las energías del Ministerio de Educación están puestas esta semana en el 2º Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, que se realizará hasta el viernes bajo el lema “Conectar para Enseñar”. El encuentro, para el que se inscribieron más de 12.000 docentes, quedará inaugurado mañana a las 11 en la Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, Alfredo Vota. Por la tarde, desde las 14, Vota encabezará en el hotel Catalinas el conversatorio “La innovación, un camino obligado para la escuela hoy”.

Las actividades se desarrollarán martes y miércoles en el Catalinas, con la participación de destacados especialistas de todo el país, en conferencias y mesas panel. Continuarán el jueves, en el polideportivo Monseñor Herrera de Aguilares, y el viernes en el Club Social y Deportivo Villa de Alderetes.

Las ponencias girarán en torno a tres ejes: “Habilidades socioemocionales para la convivencia escolar”, “Fortalecimiento de la enseñanza de la lectura, la escritura, la oralidad y la matemática” e “Innovación tecnológica y cultura digital”.

“Conectar para Enseñar, el lema del congreso, no solo hace referencia al uso de las nuevas tecnologías, sino también a la importancia del vínculo entre docentes, alumnos y familias. Es conectar con los padres, y con los pedidos y deseos de los chicos”, señaló la ministra Susana Montaldo. Precisamente, los padres tendrán un espacio para expresarse en la mesa panel “Escuela y familias construyendo vínculos que cuidan”. Se desarrollará el martes a las 18.30, en el Catalinas.

Elma Ferrazano, subdirectora de Formación Docente Continua e Investigación, destacó que a diferencia del congreso de 2025, el de este año redobla la apuesta en alfabetización: “además de lengua, incluimos matemática, habilidades socioemocionales e innovación tecnológica”. También es novedoso el espacio que tendrán los docentes para compartir experiencias pedagógicas exitosas en escuelas de diversos contextos. Para ello hubo un fuerte trabajo previo de búsqueda de buenas prácticas, articulado entre la dirección de Nivel Superior, los institutos de Educación Superior, la subdirección de Formación Docente Continua y las direcciones de nivel, explicó la funcionaria.

En cuanto al inicio del programa, estas son algunas de las mesas previstas para el martes, en distintos espacios del hotel:

- A las 8.30, “Pensar primero, aumentar después: IA, soberanía cognitiva en la educación”, a cargo de Pablo Aristizábal, especialista en tecnologías y referente de IA aplicada a la educación.

-A las 9.40, mesa panel de buenas prácticas docentes en educación digital.

-A las 10.30, “Alfabetización familiar: la escuela como niveladora de oportunidades”, a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty.

- A las 8.30, disertación de Marina Lerner, especializada en convivencia escolar y vínculos saludables dentro del ámbito educativo. Hablará sobre “La construcción de la autoridad pedagógica entre la capacidad de escucha y la toma de decisiones pedagógicas”.

- A las 9.40, mesa panel de buenas prácticas docentes en habilidades socioemocionales.

- A las 10.30, conferencia de Laura Pezzatti, reconocida matemática, especialista en didáctica y formación docente. Disertará sobre “Jugar el juego completo de la matemática”.