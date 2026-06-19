Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

La industria del vino no se encuentra actualmente en un buen momento y eso dificulta que se realicen las inversiones necesarias. Hay una fuerte caída del consumo del vino a causa de diferentes motivos, entre ellos, el cambio en las tendencias de consumo. Sin embargo, tratamos de ver la crisis como una oportunidad: frente a un mercado inundado de vino mendocino, nosotros hacemos hincapié en el diferencial del vino del Norte y, más aún, en el vino tucumano. El año pasado presentamos la Ruta del Vino de Altura en la Exposición Rural de Buenos Aires y fue un éxito total. A los tres días nos quedamos sin stock y tuvimos que reponer. Mucha gente nos decía "sabíamos que Tucumán tiene azúcar, limón, arándanos, frutilla, palta ...pero vino, no". E inmediatamente se llevaban alguna botella para probar. En Tucumán nos pasa lo mismo: muchos tucumanos no saben que aquí se producen vinos y eso nos obliga a realizar una fuerte tarea de promoción y hasta de educación. Muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que tenemos y, por ese motivo, tampoco lo valoramos. Por lo pronto, nuestro esfuerzo está puesto en poner al vino tucumano en todas las vidrieras que tenemos a disposición. De hecho el 26 de junio estaremos presentes en Salta en el evento Calchaquí Wine Tasting. Será la primera vez que tendremos la posibilidad de promocionar nuestros vinos en Salta.