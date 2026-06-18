Innovación, creatividad y adaptación: comenzó el encuentro “Innovación Sostenible” organizado por LA GACETA

Con una invitación a repensar el presente y prepararse para un futuro marcado por cambios cada vez más acelerados, comenzó la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el encuentro organizado por LA GACETA que reúne a referentes de distintos ámbitos para reflexionar sobre las transformaciones que atraviesan a las empresas, las ciudades, la economía y las personas.