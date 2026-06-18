Innovación, creatividad y adaptación: comenzó el encuentro “Innovación Sostenible” organizado por LA GACETA
Con una exposición de Sebastián Piliponsky, arrancó la segunda edición del encuentro, que reúne a referentes para debatir sobre innovación, sostenibilidad y los desafíos de un mundo en constante transformación.
Resumen para apurados
- LA GACETA inauguró hoy en Tucumán la segunda edición de 'Innovación Sostenible' para debatir sobre adaptación y tecnología en un mundo en constante cambio.
- Con exposiciones como la del ingeniero Sebastián Piliponsky, el evento aborda el impacto de la inteligencia artificial y la velocidad de la transformación tecnológica global.
- El encuentro busca dotar a empresarios y emprendedores de herramientas clave para construir organizaciones resilientes y sostenibles ante un inminente cambio de época.
Con una invitación a repensar el presente y prepararse para un futuro marcado por cambios cada vez más acelerados, comenzó la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el encuentro organizado por LA GACETA que reúne a referentes de distintos ámbitos para reflexionar sobre las transformaciones que atraviesan a las empresas, las ciudades, la economía y las personas.
La jornada se desarrolla en el Hilton Garden Inn Tucumán y está dirigida no solo a empresarios, sino también a estudiantes, emprendedores y a todas aquellas personas interesadas en construir una sociedad más sostenible e innovadora.
La apertura estuvo a cargo de José Názaro, secretario de Redacción de LA GACETA, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de generar espacios de debate sobre los desafíos que plantea el mundo actual.
El primer expositor fue Sebastián Piliponsky, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, cofundador de LINK Desarrollos Inmobiliarios. Bajo el título “Innovación y magia: creatividad, aprendizaje y transformación detrás de cada innovación”, propuso una mirada diferente sobre la creatividad y la capacidad de adaptación en tiempos de incertidumbre.
Lejos de presentarse como un experto con todas las respuestas, Piliponsky comenzó compartiendo una sensación que, según dijo, atraviesa a gran parte de la sociedad: la preocupación frente a la velocidad de los cambios tecnológicos.
“Permanentemente hay cambios tecnológicos. No sé si serán mis 50 años o la experiencia de haber creado una empresa, pero siento que estos cambios nos mantienen en estado de alerta”, confesó.
La innovación como respuesta a un mundo en transformación
A partir de esa inquietud, destacó el valor de una iniciativa como la impulsada por LA GACETA. “Una organización con 114 años de historia nos está invitando a reconstruirnos, a repensarnos y a escuchar a personas que están liderando estos cambios. Eso ya es innovador”, afirmó.
Durante su exposición sostuvo que la innovación no nace únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de las personas y las organizaciones para cuestionarse y reinventarse. “La innovación comienza cuando tenemos el coraje de reconstruirnos y volver a construirnos”, señaló.
Piliponsky advirtió además que la humanidad atraviesa una transformación sin precedentes. “Ya no vivimos una época de cambios; vivimos un cambio de época”, expresó. Para fundamentar esa idea repasó los grandes hitos de la historia humana y explicó cómo cada revolución se produjo en períodos cada vez más cortos.
Según indicó, la actual revolución tecnológica tiene un impacto miles de veces superior al de la revolución industrial y está modificando todos los aspectos de la vida cotidiana. “El problema no es el cambio, sino la velocidad del cambio. Y la habilidad más importante que tendremos que desarrollar será la capacidad de adaptarnos”, remarcó.
Inteligencia artificial y nuevas formas de innovar
El expositor también hizo referencia al impacto de la inteligencia artificial, una tecnología que irrumpió masivamente hace apenas unos años y que ya está transformando la forma de trabajar, producir y relacionarse.
Con el objetivo de bajar la ansiedad que generan estos procesos y demostrar que la creatividad puede surgir de los lugares más inesperados, Piliponsky cerró su presentación con una dinámica participativa. Con la ayuda del público y utilizando las calculadoras de los teléfonos celulares, propuso una serie de operaciones vinculadas a variables económicas y sociales de la Argentina.
Tras varios cálculos y la expectativa creciente de los asistentes, el resultado final fue el número 67.200.901. La cifra coincidía con el mensaje oculto en un cartel invertido que había permanecido a la vista durante toda la exposición: “LA GACETA”.
El ejercicio sirvió como metáfora del espíritu del encuentro: la innovación no siempre consiste en descubrir algo completamente nuevo, sino en aprender a mirar la realidad desde otra perspectiva.
Durante toda la jornada, especialistas de distintos sectores compartirán experiencias, herramientas y tendencias para pensar cómo construir organizaciones más resilientes, sostenibles y preparadas para un futuro en permanente transformación.