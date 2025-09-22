Sebastián Piliponsky: "Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción"

La vivienda es el bien más preciado que puede adquirir una familia, arranca Sebastián Piliponsky, socio de Link Desarrollos Inmobiliarios. Para construirla, indica el empresario, “se necesita un ciclo de entre cuatro a cinco años; es decir, empezamos a hacerla en un país y la terminamos en otro completamente diferente frente a una compleja situación económica”. Desde hace 14 años, junto con Pablo Levin, Piliponsky, ha generado una empresa que, según detalla en el ciclo “Encuentros LA GACETA” sobre Real Estate, lleva más de 1.000 departamentos entregados o en proceso de construcción. En la compañía trabajan casi 200 personas.
¿Cuáles son los principales desafíos que se le presenta a aquel que desarrolla inmuebles?, consulta Carolina Servetto, conductora del ciclo. El empresario menciona tres:
-Todo emprendedor debe desarrollar el producto, y que se ajuste a la demanda.
-Los procesos deben ser claros y eficientes.
-Debe primar la empatía, es decir, la capacidad de convencer al colaborador y a los inversores acerca de lo que se hace en la organización.
En la radiografía acerca de la situación habitacional en la Argentina, Piliponsky sostiene que al menos a entre 3,5 millones y 4 millones de familias les falta un hogar. “La vivienda en el país es cara e inaccesible. Cara por la carga laboral e impositiva y por el ineficiente sistema de construcción. Inaccesible, debido a la falta de crédito hipotecario”, detalla. De sus vivencias en España, el ejecutivo relata que, lo normal es que la vivienda se financie en un plazo que va desde los 20 a los 30 años, en el que el valor de la hipoteca sea el mismo que el costo de un alquiler. “Por las variables macroeconómicas, en la Argentina no están dadas las condiciones. Pero además, por ejemplo, en España se precisan entre seis a ocho años de salario bruto para comprar un departamento, mientras que en la Argentina puede llevar a entre 20 y 26 años de salario bruto”, compara. Y pone otro ejemplo: “la Argentina es el único lugar en el que un par de zapatillas lo puedes comprar en cuotas, pero al departamento lo tenés que pagar al contado. En el resto del mundo es al revés”.
Al no haber accesibilidad al financiamiento hipotecario, Piliponsky llega a la conclusión de que en la Argentina “se profundizó la inquilinización de la clase media. Tiene que pagar esa locación porque no puede comprar una casa, más allá de que el pensamiento colectivo es que el ladrillo es un refugio de valor”, apunta.
El socio de Link indica que en Tucumán se dan dos récords en la actividad inmobiliaria: “el precio del metro cuadrado es el más barato del país, pero el del lote es el más caro de la Argentina”. Asimismo, observa que, en la última década, San Miguel de Tucumán ha perdido unos 20.000 habitantes que se han mudado a Yerba Buena, Los Nogales o San Pablo. Esta tendencia se acentuó durante la pandemia de la Covid19, “cuando la población buscó más el verde, hacer home office, alejarse del núcleo urbano. Hubiera sido mejor que este proceso sea de un modo más ordenado”. Así, continúa, Yerba Buena pasó a ser la zona que más creció en América latina, entre ciudades de similares características. “Hoy celebro que se trate de cambiar el Código de Planeamiento Urbano para que la ciudad esté más acorde a la manera de vivir que se necesita en estos tiempos”, acota.
En estos cambios de tendencia, el empresario observa que el sector público debería propiciar acciones o incentivos que dinamicen más una industria que genera mucha fuente laboral genuina y que derrama al resto de la economía. “Para esto se necesitan reglas de juego claras, como códigos urbanísticos, e infraestructura básica mínima para ejecutar emprendimientos inmobiliarios. Esto ayudará tanto a los desarrolladores como a los usuarios finales. Tal vez falte una mesa de diálogo mayor en el que se converjan todos los agentes involucrados (provincia, municipios, comunas, empresas, desarrolladores y cámaras, entre otros), algo que se está promoviendo desde Cecoprit, para poner los problemas arriba de esa mesa y hablar juntos las soluciones”, promueve. Así, expresa, todos podrán aportar su granito de arena para planificar la urbanización y detectar las necesidades de los clientes o familias en servicios acordes.
Piliponsky, finalmente, hace una distinción entre lo que piden los clientes y lo que pueden acceder de acuerdo con la evolución de sus ingresos. “Las familias quieren verde, edificios inteligentes, eficiencia energética, una arquitectura de vanguardia de primera calidad en los materiales y unidades con buena conectividad, en el que se aseguren amenities (pileta, quincho o salón de usos múltiples) y la recepción de productos adquiridos online. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden pagar? Aquí tiene que ver con lo que ganan, y con la necesidad de que la macroeconomía se estabilice y que eso llegue a la micro para la recuperación del ingreso y un mejor acceso a la vivienda. En otras palabras, que el país esté un poco mejor”, explica.