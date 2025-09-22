Sebastián Piliponsky: "Se necesitan incentivos para dinamizar la construcción"

En la radiografía acerca de la situación habitacional en la Argentina, Piliponsky sostiene que al menos a entre 3,5 millones y 4 millones de familias les falta un hogar. “La vivienda en el país es cara e inaccesible. Cara por la carga laboral e impositiva y por el ineficiente sistema de construcción. Inaccesible, debido a la falta de crédito hipotecario”, detalla. De sus vivencias en España, el ejecutivo relata que, lo normal es que la vivienda se financie en un plazo que va desde los 20 a los 30 años, en el que el valor de la hipoteca sea el mismo que el costo de un alquiler. “Por las variables macroeconómicas, en la Argentina no están dadas las condiciones. Pero además, por ejemplo, en España se precisan entre seis a ocho años de salario bruto para comprar un departamento, mientras que en la Argentina puede llevar a entre 20 y 26 años de salario bruto”, compara. Y pone otro ejemplo: “la Argentina es el único lugar en el que un par de zapatillas lo puedes comprar en cuotas, pero al departamento lo tenés que pagar al contado. En el resto del mundo es al revés”.