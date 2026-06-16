Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

Frente a quienes consideran que los problemas sociales y ambientales son demasiado grandes para ser resueltos, Bronstein apuesta por una mirada más cercana. “Ninguna organización nació siendo grande. Muchas de las empresas más importantes del mundo empezaron en un garage o entre amigos”, recordó. Y agregó que no todo impacto necesita convertirse en un fenómeno global. “A veces transformar una comunidad, generar oportunidades para determinadas personas o mejorar un territorio ya es un cambio enorme. Lo importante es que cada proyecto esté alineado con los valores de quienes lo impulsan”, concluyó. Durante la Experiencia “Innovación Sostenible”, Bronstein compartirá ejemplos sobre cómo las organizaciones pueden integrar el impacto social y ambiental a sus estrategias de crecimiento, demostrando que la sostenibilidad es una forma de construir negocios más sólidos y relevantes para el futuro.