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Experiencia Innovación Sostenible: “El impacto social ya no puede ser un área aislada en la empresa”

Álvaro Bronstein sostiene que la transformación empresarial exige integrar las dimensiones social y ambiental a la toma de decisiones.

LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA. Álvaro Bronstein sostiene que la innovación social debe formar parte de la estrategia central de las organizaciones.
LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA. Álvaro Bronstein sostiene que la innovación social debe formar parte de la estrategia central de las organizaciones.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 3 Hs

En un contexto marcado por los desafíos ambientales, sociales y económicos, cada vez más organizaciones buscan integrar el impacto positivo a sus estrategias de negocio. Sin embargo, para Álvaro Bronstein, Social Innovation Strategist en Naranja X, el verdadero cambio ocurre cuando la sostenibilidad deja de ser responsabilidad de un área específica y pasa a formar parte de la identidad de toda la empresa.

Bronstein será uno de los expositores de la Experiencia “Innovación Sostenible”, organizada por LA GACETA, donde referentes del sector público, privado, académico y social debatirán sobre las transformaciones económicas, tecnológicas, humanas y ambientales del mundo actual.

Con más de una década acompañando a emprendedores de impacto en Argentina y una extensa trayectoria en organizaciones sociales, el especialista sostiene que el ecosistema evolucionó hacia una mayor profesionalización y exigencia.

“Hace diez años muchas empresas trabajaban temas sociales o ambientales, pero existían menos parámetros, certificaciones e indicadores para demostrar resultados. Hoy tanto los clientes como el ecosistema en general son mucho más exigentes y eso obligó a los emprendedores a ser más rigurosos a la hora de medir el impacto que generan”, explicó.

Antes de incorporarse a Naranja X, Bronstein trabajó durante años junto a emprendedores y organizaciones sociales. De esa experiencia, asegura, se llevó una enseñanza fundamental: la capacidad de avanzar incluso cuando los recursos son escasos.

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“Los emprendedores siempre encuentran la manera de hacer las cosas. No esperan tener toda la información o todos los recursos para empezar. Esa mentalidad de buscar soluciones y encontrarle la vuelta a los desafíos es algo que aplico todos los días en mi trabajo”, señaló.

Rol positivo

Según Bronstein, las empresas ya no pueden limitarse únicamente a generar ganancias. “Las compañías son actores sociales dentro de las comunidades. Y para que una comunidad quiera que una empresa forme parte de ella, esa empresa tiene que cumplir un rol positivo”, afirmó.

Pero además del compromiso social, considera que existe una razón estratégica. En mercados cada vez más competitivos, el impacto se convirtió también en un factor de diferenciación.

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“Hay muchas empresas que ofrecen buenos productos y servicios. Lo que permite destacarse es también cómo cuidan a las personas, cómo cuidan el ambiente y cuáles son los valores que representan. Eso ayuda a fidelizar clientes y también a atraer talento”, explicó.

Uno de los grandes desafíos, reconoce, es demostrar que las iniciativas de impacto también generan valor para el negocio.

“Antes estas áreas funcionaban como un apéndice dentro de las empresas. Hoy existe mucha más rigurosidad y debemos demostrar cómo cada proyecto contribuye a objetivos concretos, como captar nuevos clientes, fidelizarlos o fortalecer el posicionamiento de marca”, indicó. La clave está en vincular las agendas sociales y ambientales con los indicadores estratégicos de las organizaciones, consideró.

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Al analizar las características de las empresas que están liderando los cambios, Bronstein identifica un rasgo común: la transversalidad. “Ya no funciona que la sustentabilidad o la innovación social sean responsabilidad de un equipo aislado. Los equipos comerciales, de producto y de negocio tienen que incorporar estas dimensiones al momento de diseñar sus estrategias”, sostuvo. Para el especialista, el éxito de estas transformaciones depende de que toda la organización se apropie del desafío. “Tiene que convertirse en una visión compartida sobre cómo queremos hacer negocios y cómo queremos ser reconocidos”, remarcó.

¿Cambio de paradigma?

Aunque le gustaría hablar de un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios, Bronstein se muestra prudente. “Todavía es aventurado afirmar algo así. Veo empresas que continúan avanzando y otras que han pausado o incluso retrocedido en sus agendas ambientales y sociales”, señaló. A su entender, existe actualmente una mayor dispersión de posiciones y una creciente influencia de debates ideológicos que muchas veces dejan de lado la evidencia científica.

“Necesitamos recuperar acuerdos básicos construidos sobre datos e información rigurosa. Muchas veces las discusiones terminan planteándose desde trincheras ideológicas y eso dificulta avanzar”, advirtió.

Frente a quienes consideran que los problemas sociales y ambientales son demasiado grandes para ser resueltos, Bronstein apuesta por una mirada más cercana. “Ninguna organización nació siendo grande. Muchas de las empresas más importantes del mundo empezaron en un garage o entre amigos”, recordó. Y agregó que no todo impacto necesita convertirse en un fenómeno global. “A veces transformar una comunidad, generar oportunidades para determinadas personas o mejorar un territorio ya es un cambio enorme. Lo importante es que cada proyecto esté alineado con los valores de quienes lo impulsan”, concluyó. Durante la Experiencia “Innovación Sostenible”, Bronstein compartirá ejemplos sobre cómo las organizaciones pueden integrar el impacto social y ambiental a sus estrategias de crecimiento, demostrando que la sostenibilidad es una forma de construir negocios más sólidos y relevantes para el futuro.

Datos del evento: una convocatoria a toda la sociedad

En la experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -organizada por LA GACETA- referentes del sector público, privado, académico y social debatirán los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y  ambiental de nuestro tiempo. Se hará desde las 16 de este jueves, en el hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). Los socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas. Conseguilas en el link al que te lleva este código QR.

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