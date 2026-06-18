"Experiencia Innovación Sostenible": Santiago Bulat dijo que Argentina tiene cosas que el mundo demanda

Santiago Bulat disertará esta tarde en Innovación Sostenible. El economista analizará las deudas y oportunidades para el desarrollo de la economía. El encuentro se realizará en el Hilton Garden Inn. "La gran pregunta es cómo se desarrollan los países generando recursos naturales, pero que a la vez tengan impacto en el empleo local, en desarrollar distintos sectores e industrias. Argentina tiene recursos renovables , pero otros que son no renovables y que tienen una ventana de uso ahora porque el mundo lo está demandando, como el petróleo, el cobre", detalló.