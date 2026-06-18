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"Experiencia Innovación Sostenible": Santiago Bulat dijo que Argentina tiene cosas que el mundo demanda

En una entrevista con LG Play, el especialista y socio de la consultora Invecq, adelantó los ejes de la disertación que dará esta tarde en el Hilton Garden Inn.

EN TUCUMÁN. Bulat será parte de la Experiencia “Innovación Sostenible”, organizada por LA GACETA.
EN TUCUMÁN. Bulat será parte de la Experiencia “Innovación Sostenible”, organizada por LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Santiago Bulat disertará esta tarde en Tucumán en el evento 'Innovación Sostenible' sobre las oportunidades de desarrollo económico que tiene Argentina hoy.
  • En el encuentro de LA GACETA, Bulat planteará cómo explotar de forma sostenible recursos naturales demandados por el mundo, como el cobre y petróleo, integrando el empleo local.
  • De cara a 2027, el desafío argentino será potenciar el capital humano y la educación para cubrir estos sectores clave, elevando así los salarios y la calidad de vida del país.
Resumen generado con IA

Santiago Bulat disertará esta tarde en Innovación Sostenible. El economista analizará las deudas y oportunidades para el desarrollo de la economía. El encuentro se realizará en el Hilton Garden Inn. "La gran pregunta es cómo se desarrollan los países generando recursos naturales, pero que a la vez tengan impacto en el empleo local, en desarrollar distintos sectores e industrias. Argentina tiene recursos renovables , pero otros que son no renovables y que tienen una ventana de uso ahora porque el mundo lo está demandando, como el petróleo, el cobre", detalló.

"Hay ciertas cosas que todavía no se habían explotado en Argentina y ahora empiezan a tomar un volumen más importante. La pregunta es de qué manera se hace eso sostenible, de qué manera se involucra más gente en el sector, cómo podemos hacer que esa cadena de valor que van hacia el mundo también tengan una integración local", remarcó.

LA GACETA realizará la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, un encuentro que reunirá a especialistas, empresarios, científicos y referentes de distintos sectores para reflexionar sobre los desafíos del presente y las oportunidades que plantea el futuro.

Bulat, socio de la consultora Invecq, expondrá sobre el crecimiento de la economía argentina hacia 2027. "El desafío que se viene a la Argentina es capital humano para educar a esas personas puedan trabajar en estos sectores, que el salario aumente de esas personas, que aumente la calidad de vida de esas personas, y estará atado a lo que el mundo está demandando. Afortunadamente, Argentina tiene cosas que el mundo demanda", dijo.

Mirá la entrevista completa en LG Play.

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