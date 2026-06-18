Encontraron sin vida al hombre que construyó la famosa estatua de San La Muerte en Santiago del Estero: ¿quién era?
Daniel Oscar Quinteros, de 58 años, alcanzó notoriedad nacional por construir una imponente estatua de 13 metros dedicada a San La Muerte en Santiago del Estero. Fue encontrado sin vida en una vivienda de La Banda y la Justicia investiga las causas de su muerte.
Resumen para apurados
- Hallaron sin vida a Daniel Quinteros, creador de la estatua de San La Muerte, este martes en La Banda, Santiago del Estero, bajo causas que investiga la Justicia.
- Quinteros, de 58 años, cobró fama por erigir el monumento de 13 metros. Su deceso, presuntamente por un paro cardíaco, ocurrió mientras enfrentaba causas por disputas de tierras.
- La Justicia ordenó una autopsia para esclarecer el hecho, mientras que la muerte conmociona a sus seguidores y deja en incertidumbre el futuro del concurrido santuario.
La repentina muerte de Daniel Oscar Quinteros, el hombre que se volvió conocido en todo el país por construir una imponente estatua de San La Muerte en Santiago del Estero, generó conmoción entre sus seguidores y abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.
El hombre tenía 58 años y falleció este martes en una vivienda de la ciudad de La Banda. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una descompensación seguida de un posible paro cardíaco, la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar con precisión qué ocurrió durante sus últimas horas.
Cómo fue la muerte de Daniel Quinteros
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación 25 de Mayo, en la ciudad de La Banda. Según trascendió, personal médico y de emergencias acudió al lugar alrededor de las 19:30 tras recibir un llamado de alerta, pero al llegar constató que Quinteros ya no presentaba signos vitales.
La fiscal de turno, Ximena Jerez, dispuso la realización de una autopsia y el secuestro de distintos elementos hallados en la vivienda para avanzar con la investigación.
Entre las medidas ordenadas figuran el análisis de teléfonos celulares, alimentos, bebidas y medicamentos que podrían aportar información sobre las circunstancias previas a la muerte.
Además, una mujer de 45 años que se encontraba con él al momento de la descompensación fue identificada como una testigo clave para reconstruir sus últimas horas.
Quién era el hombre detrás de la estatua de San La Muerte
Daniel Oscar Quinteros había alcanzado notoriedad nacional a principios de mayo luego de que se viralizaran imágenes de una gigantesca escultura de San La Muerte construida sobre la Ruta Provincial 1, en la zona conocida como La Bajada.
La obra llamaba la atención por sus dimensiones: una figura de cemento de aproximadamente 13 metros de altura que además contaba con iluminación roja en los ojos, visible durante la noche.
Devoto de San La Muerte y autodefinido como "sanador", Quinteros había convertido el predio en un sitio de peregrinación para fieles provenientes de distintas provincias argentinas.
La promesa que dio origen al monumento
Según relataba el propio Quinteros, la construcción de la monumental estatua respondía a una promesa realizada décadas atrás.
Contaba que su devoción por San La Muerte comenzó hace casi 40 años cuando un sobrino atravesaba un delicado problema de salud. En aquel momento, prometió levantar un santuario de grandes dimensiones si el niño lograba recuperarse.
Con el paso de los años, y convencido de que el milagro se había cumplido, decidió concretar la promesa mediante la construcción del enorme monumento que lo hizo famoso.
"Soy católico y creo en los milagros del santo pagano. No me meto con ninguna religión", había declarado al defender la obra frente a cuestionamientos de algunos sectores.
Además, aseguraba profesar una fe que combinaba elementos del catolicismo popular con la devoción al Gauchito Gil y a San La Muerte.
Las polémicas y causas judiciales que enfrentaba
Más allá de su actividad religiosa y de la repercusión generada por el santuario, Quinteros también se encontraba involucrado en distintas causas judiciales en Santiago del Estero.
De acuerdo con información publicada por medios locales, era investigado por presuntas disputas vinculadas a tierras rurales. Entre las acusaciones figuraban supuestas usurpaciones de campos y amenazas agravadas mediante el uso de armas de fuego.
Sin embargo, Quinteros rechazaba todas las imputaciones y sostenía que los terrenos donde se encontraba emplazado el santuario estaban legalmente registrados a su nombre.