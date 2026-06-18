Histórico pacto entre EEUU e Irán: los 14 puntos del acuerdo de paz en Medio Oriente

En un giro diplomático sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de la República Islámica, Shehbaz Sharif, formalizaron el "Memorándum de Entendimiento de Islamabad". El documento, que busca establecer una paz duradera en Medio Oriente, define los límites, exigencias y compromisos de ambas potencias tras años de conflicto.