Guerra en Medio Oriente: afirman que Trump “perdió la guerra” con Irán

Lo cierto es que lo que se sabe del acuerdo actual desmiente esa narrativa, según Friedman. Luego de casi cuatro meses de guerra, el gobierno iraní sigue en pie, los Guardianes de la Revolución están más fuertes que antes Irán no se deshizo de su uranio y los términos que se negociarán en los próximos dos meses se perfilan muy similares al acuerdo nuclear de 2015 negociado por Barack Obama, el mismo que Trump canceló en 2018 y calificó “el peor acuerdo de la historia”.