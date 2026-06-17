EEUU e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente: las claves del pacto

Resumen para apurados
- Trump y Pezeshkian firmaron este miércoles digitalmente un memorando en Islamabad para poner fin inmediato a la guerra en Medio Oriente y buscar la paz.
- El pacto inicia un lapso de 60 días de negociación para un tratado definitivo, reabre el estrecho de Ormuz y alivia sanciones a Irán ante la crisis energética global.
- Aunque busca evitar un colapso económico mundial, persisten tensiones por presuntas violaciones de tregua de Israel en Líbano y advertencias de represalias de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Irán, Masoud Pezeshkian, realizaron este miércoles la firma electrónica definitiva del memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente. Así lo informaron fuentes de la Casa Blanca y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.
En una entrevista con la estatal IRIB TV, Baghaei aseguró que ambos mandatarios rubricaron por medios digitales el acuerdo orientado a poner fin de manera inmediata al conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero. "El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", afirmó el portavoz iraní.
La firma marca el inicio de un período de 60 días durante el cual Washington y Teherán negociarán los términos definitivos de un tratado de paz más amplio y detallado.
El documento, conocido como el "memorando de Islamabad", establece las bases para un cese de hostilidades "inmediato y permanente" en todos los frentes militares. El entendimiento busca poner fin a más de cien días de conflicto, un escenario que generó preocupación por us efectos sobre la estabilidad global y la economía internacional.
La rúbrica del pacto se concretó de manera electrónica este miércoles 17 de junio, adelantándose a la ceremonia presencial que originalmente estaba prevista para el viernes en Suiza.
Reapertura del estrecho de Ormuz y alivio de sanciones
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que permanecía bloqueada en el contexto del conflicto. Además, el entendimiento contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y habilita a Irán a reanudar de inmediato sus exportaciones de petróleo, con el objetivo de contribuir a la estabilización de los mercados internacionales.
Sin embargo, persiste la controversia en torno a un supuesto fondo de reconstrucción de U$S300.000 millones para Irán, que sería patrocinado por Washington y sus aliados.
La urgencia para alcanzar el acuerdo también estuvo vinculada a la situación energética global. Según lo informado, las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990 como consecuencia de la guerra.
Trump sostuvo que el pacto evita una "catástrofe económica" inminente y afirmó que se cumplieron los objetivos de reabrir las rutas comerciales y frenar el programa nuclear iraní.
Persisten las tensiones en la región
A pesar de la firma del memorando, el escenario continúa siendo delicado debido a las tensiones en el sur del Líbano. Irán denunció más de 80 violaciones de la tregua por parte de fuerzas israelíes durante las últimas 48 horas y advirtió que el cese de esos ataques resulta fundamental para garantizar la continuidad del acuerdo.
Por su parte, Trump mantuvo un tono desafiante al advertir que, en caso de que Irán incumpla los compromisos asumidos, Estados Unidos está preparado para "volver a lanzar bombas".