EEUU e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente: las claves del pacto

Reapertura del estrecho de Ormuz y alivio de sanciones

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que permanecía bloqueada en el contexto del conflicto. Además, el entendimiento contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y habilita a Irán a reanudar de inmediato sus exportaciones de petróleo, con el objetivo de contribuir a la estabilización de los mercados internacionales.