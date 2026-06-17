Raúl Lavié sufrió un accidente en un estudio de televisión y generó preocupación

De acuerdo con su relato, el accidente se produjo por una combinación entre las suelas de cuero de sus zapatos y el piso metálico del estudio. “Las noticias de este tipo siempre son dramáticas y se agrandan. Y lo que me da miedo es que mi mujer se pase de la raya. Porque cuando me pasa algo, no la puede parar nadie. Ella también se preocupa por mí”, expresó al referirse a la repercusión que generó el episodio.