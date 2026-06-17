Raúl Lavié sufrió un accidente en un estudio de televisión y generó preocupación

Raúl Lavié sufrió una fuerte caída en los estudios de la TV Pública y debió suspender una presentación que tenía prevista en el programa "La noche es nuestra", conducido por Diego Ramos. A pesar del impacto del accidente, el artista de 88 años aclaró que no sufrió lesiones de gravedad y buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.
Según trascendió, el episodio ocurrió el martes 16 de junio, poco después de que Lavié llegara al canal como invitado del ciclo televisivo. En ese momento, el intérprete resbaló, perdió el equilibrio y cayó por primera vez. Tras recibir asistencia inmediata, el artista decidió permanecer en el lugar. Incluso manifestó su intención de continuar con la entrevista y la presentación que tenía pautadas. Sin embargo, cuando intentó ingresar nuevamente al estudio, volvió a resbalar y sufrió una segunda caída.
De acuerdo con su relato, el accidente se produjo por una combinación entre las suelas de cuero de sus zapatos y el piso metálico del estudio. “Las noticias de este tipo siempre son dramáticas y se agrandan. Y lo que me da miedo es que mi mujer se pase de la raya. Porque cuando me pasa algo, no la puede parar nadie. Ella también se preocupa por mí”, expresó al referirse a la repercusión que generó el episodio.
Además, explicó por qué había decidido continuar con la actividad tras el primer accidente. “Les dije que me sentía mejor. Quería mantener la nota, les dije que la iba a hacer. De hecho, iba a cantar y todo”, comentó.
Luego detalló cómo ocurrió la segunda caída: “Pero justo cuando voy a entrar al piso de la TV Pública, que es de metal, resbalé. Volví a caer con los zapatos de cuero por las suelas”, señaló en diálogo con PrimiciasYa (América).
Las primeras versiones sobre el incidente habían generado preocupación. El periodista y conductor Luis Ventura aseguró que el artista había “trastabillado” y sufrido un fuerte golpe que le provocó una importante pérdida de sangre.
Cómo se encuentra Raúl Lavié tras el accidente
No obstante, Lavié aclaró que las consecuencias fueron menores. “No fue de gravedad pero lo que sí, me lastimé un poco el labio en la parte superior e inferior. Y, también se me hinchó la nariz”, explicó.
Asimismo, desmintió que hubiera perdido el conocimiento tras la caída. “No fue nada más que eso. No hubo desvanecimiento ni ninguna cosa por el estilo”, remarcó.
“Pero sí, fue un golpe fuerte, aunque no fue en la cabeza sino en la cara. Me tapé la boca con la mano y me golpeé una parte, pero está todo bien porque mi cuerpo tampoco es flaquito”, concluyó el artista, quien además confirmó que no está tomando analgésicos para tratar las molestias ocasionadas por el accidente.