El análisis de Jorge Asís: dilemas sustanciales del Método Milei

Ambiciosa septuagenaria

Se muestran sonrientes, celebran el 70 aniversario, comparten la tentadora torta de chocolate, pero los Milei están intolerablemente aturdidos por las diferenciaciones explícitamente progresivas de Patricia, la Montonera del Bien.

Al extremo de desconocer la manera de tratarla.

Si la maltratan, por lo que la dama cotiza en las encuestas puede ser peor.

Más probable que la antigua experta Monto emprenda, de nuevo, la habitualidad del “raje”.

El camino de la disparada es tan intenso como el deseo permanente de emancipación.

Que es, en el fondo, la independencia que sectores persuadidos de la sociedad aguardan de Patricia. Son cientos, tal vez un par de miles de seguidores que recitan de memoria los arrebatos ideológicos de su trayectoria. Desde Rodolfo Galimberti, de sus primeros años polvorientos, a la derecha refinada de Mauricio, el Ángel Exterminador, con intervalos de Carlos Corach, Ministro Eterno, Ricardi Jípez Murphy, o la señora Carrió, La Derrotada Exitosa.

Saben todos que Patricia tiene pendiente sólo otro oficio. Ser próxima presidente.

Probablemente lo merezca.