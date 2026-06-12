Juana Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género: “Papi, quedate tranquilo que estoy bien”

Mientras la Justicia avanza con la investigación, se conoció cómo se encuentra la hija de Marcelo Tinelli tras el hecho. Según contó Paula Varela al aire de "Intrusos" (América), Marcelo Tinelli se enteró de la denuncia a través de los medios mientras se encuentra en Estados Unidos. Inmediatamente intentó comunicarse con su hija y también se puso en contacto con su expareja, Paula Robles.