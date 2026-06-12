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Juana Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género: “Papi, quedate tranquilo que estoy bien”

Marcelo Tinelli se enteró del episodio por televisión mientras estaba en Estados Unidos. No lograba contactar a su hija hasta que ella le envió un mensaje tranquilizador.

MODELO. Juana Tinelli radicó la denuncia tras el incidente ocurrido el fin de semana.
MODELO. Juana Tinelli radicó la denuncia tras el incidente ocurrido el fin de semana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juana Tinelli denunció este viernes a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género tras sufrir una agresión física en un boliche de la Costanera de Buenos Aires.
  • Tras el hecho, ocurrido en medio de una discusión, la joven tranquilizó a su padre, Marcelo Tinelli, mientras la policía constató que no presentaba lesiones visibles.
  • La Justicia avanza con la investigación del caso, ordenando el análisis de las cámaras de seguridad del boliche y la toma de declaraciones a los testigos presenciales.
Resumen generado con IA

Juana Tinelli atraviesa horas delicadas luego de denunciar a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche de Costanera.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, se conoció cómo se encuentra la hija de Marcelo Tinelli tras el hecho. Según contó Paula Varela al aire de "Intrusos" (América), Marcelo Tinelli se enteró de la denuncia a través de los medios mientras se encuentra en Estados Unidos. Inmediatamente intentó comunicarse con su hija y también se puso en contacto con su expareja, Paula Robles.

"Fue un momento de preocupación hasta que Juana contestó el teléfono", relató la periodista sobre la angustia que vivió el conductor al no tener noticias de la joven.

Una vez que lograron hablar, Juana buscó tranquilizar a su padre: "Papi, quedate tranquilo que estoy bien. Después hablamos, pero estoy bien", le habría dicho durante la conversación telefónica. Además, la joven le confirmó que ya se encontraba en su casa.

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Horas antes, el propio Marcelo había manifestado su inquietud por la situación. En diálogo con periodistas, contó que se había enterado de la noticia por televisión y que no lograba localizar a su hija. Finalmente, tras recibir su mensaje, pudo llevar algo de calma en medio de una jornada cargada de tensión.

La denuncia que realizó Juana Tinelli

La denuncia fue radicada durante la madrugada del viernes. Según trascendió, Juana declaró ante la Policía que su exnovio le habría dado un golpe en el rostro en medio de una discusión dentro del boliche Costa 7070. 

De acuerdo con el parte policial, al momento de la intervención no presentaba lesiones visibles y rechazó ser asistida por el SAME.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad del lugar y la toma de declaraciones a testigos.

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