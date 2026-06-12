Amalia Granata defendió a Bautista Cuiña y apuntó contra Juanita Tinelli: "Tiene problemas psicológicos"

En diálogo con "Intrusos", Granata relató la versión que le transmitieron allegados al joven. "Él estaba en un boliche, se saca una mesa con sus amigos. Ella va para donde está la mesa con él, con otro muchacho, y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide por favor que se retire, porque es la mesa que él está compartiendo con sus amigos. Además, que una ex novia tuya se venga para tu mesa a besarse con otro no es una situación que estaba buena", afirmó.