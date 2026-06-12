Amalia Granata defendió a Bautista Cuiña y apuntó contra Juanita Tinelli: "Tiene problemas psicológicos"
La diputada provincial respaldó públicamente al ex novio de la hija de Marcelo Tinelli, negó que haya existido una agresión física y cuestionó duramente la denuncia por violencia presentada por la joven.
Resumen para apurados
- Amalia Granata defendió a Bautista Cuiña tras la denuncia por violencia de género hecha por Juanita Tinelli en Buenos Aires, alegando que la acusación es falsa.
- La denuncia de Tinelli por una agresión en un boliche derivó en una investigación judicial. Granata sostiene que no hubo golpes y que la joven agredió primero a su expareja.
- La fiscalía analiza cámaras y testimonios del boliche para esclarecer los hechos, mientras el debate mediático se reaviva por las fuertes acusaciones cruzadas de violencia.
La denuncia de Juanita Tinelli contra su ex pareja, Bautista Cuiña, sumó un nuevo capítulo mediático. Mientras la Justicia avanza con distintas medidas para esclarecer qué ocurrió durante una discusión en un boliche de Costanera, Amalia Granata salió a respaldar públicamente al joven y lanzó duras acusaciones contra la hija de Marcelo Tinelli.
La legisladora provincial, que mantiene una relación cercana con la familia de Cuiña, aseguró que el entorno del joven atraviesa momentos de gran preocupación por la repercusión pública del caso y sostuvo que los hechos ocurrieron de una manera muy diferente a la que trascendió tras la denuncia.
En diálogo con "Intrusos", Granata relató la versión que le transmitieron allegados al joven. "Él estaba en un boliche, se saca una mesa con sus amigos. Ella va para donde está la mesa con él, con otro muchacho, y se empieza a besar adelante de él. Él se acerca y le pide por favor que se retire, porque es la mesa que él está compartiendo con sus amigos. Además, que una ex novia tuya se venga para tu mesa a besarse con otro no es una situación que estaba buena", afirmó.
Según la diputada, la situación derivó en una discusión. "Entonces, le pide que se retire. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña a él. Él tiene rasguños de ella y él decide irse del boliche", sostuvo.
Granata aseguró que Cuiña abandonó el lugar para evitar que el conflicto escalara. "Él se entera hoy a la mañana cuando sale todo esto de la denuncia, porque él se va para que esto no sea un escándalo. Él niega haberle pegado. Él no le pegó. Y, de hecho, la familia de él está tranquila porque hay cámaras", señaló.
Además, remarcó que existirían testimonios que respaldan esa versión. "Hay un testigo que dice que tampoco vio el momento de un golpe", indicó.
La ex modelo agregó que, según personas que estaban en el lugar, hubo una discusión, pero no una agresión física. "Sí contaron que vieron una discusión. Gente del boliche dice que vieron una discusión, pero que no vieron nada físico. Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira justamente por este motivo", expresó.
Sin embargo, las declaraciones más contundentes llegaron después, cuando Granata apuntó directamente contra Juanita Tinelli. "Esa es una relación tóxica, chicos. Y, además, todo bien, pero Tinelli también lo sabe. Ella tiene problemas psicológicos, que nadie habla. Yo entiendo que no quieran hablar porque es complicado. La vida privada...", manifestó.
Luego profundizó sus cuestionamientos. "Entonces, ella está ensuciando a una persona de bien, que tiene una familia de bien, una familia trabajadora que nunca tuvo ningún problema. Y lo está asociando con un tema nada más ni nada menos tan sensible como la violencia de género", afirmó.
Lejos de moderar sus dichos, la legisladora también puso en duda la denuncia presentada por la joven. "Todo bien, pero mueren muchas mujeres por día. Y que ella hoy tenga una custodia sobre una falsa denuncia, porque ni siquiera ella quiso dejarse revisar. Que la revisen, y dijo que se iba a guardar durante dos días, que no iba a hablar con nadie", declaró.
Finalmente, sentenció: "Entonces, no frivolicemos ese tema, que es tan grave y sensible en nuestro país, y dejemos de ensuciar a gente".
La investigación judicial
Las declaraciones de Granata se producen en medio de una investigación que recién comienza. Según trascendió en el programa "Desayuno Americano", Juanita Tinelli denunció a Cuiña por un episodio ocurrido durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Salerno, la joven se presentó en una comisaría y aseguró que su ex pareja "le dio un golpe en la cara" durante una discusión.
La causa quedó radicada en la UFI Norte, que ya ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad del local y la toma de declaraciones a posibles testigos.
"El ex le dio un golpe en la cara que por ahora no dejó lesión visible", detalló Salerno al aire.
Según la reconstrucción realizada en el programa, tras el episodio el personal del boliche solicitó la presencia del SAME para asistir a la joven, aunque ella habría rechazado la atención médica. Más tarde se retiró acompañada por amigos y por su chofer para concretar la denuncia.
"No lograron dar con el imputado, el complejo tiene varias salidas. Hay un testigo que es un empleado de seguridad, que contó que hubo una discusión acalorada entre ambos", agregó.