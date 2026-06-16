Cómo evitar contagiarse de gripe, resfrío y otros virus respiratorios durante el invierno

“El clima frío hace que la gente pase más tiempo en interiores y en mayor proximidad. Las ventanas se cierran, la ventilación se reduce y las personas se reúnen en la escuela, en el trabajo y durante las vacaciones”, explicó Wen a CNN. A la vez, está el factor del entorno propicio, ya que “el aire seco favorece la supervivencia de los virus respiratorios en la atmósfera durante más tiempo. Diversos estudios demostraron que algunas partículas virales permanecen suspendidas y conservan su capacidad infecciosa durante lapsos más prolongados cuando la humedad es baja, algo habitual en los meses invernales”, detalló la especialista.