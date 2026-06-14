Ola de frío en Argentina: heladas, temperaturas bajo cero y un nuevo ingreso de aire polar para el inicio del invierno

Mientras gran parte del país enfrenta el frío, el extremo sur de la Patagonia permanece bajo alerta por vientos intensos. Las zonas más afectadas son Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz y las Islas Malvinas, donde se prevén ráfagas muy fuertes provenientes del oeste. Estas condiciones podrían mantenerse también durante el inicio de la semana.