Ola de frío en Argentina: heladas, temperaturas bajo cero y un nuevo ingreso de aire polar para el inicio del invierno

Resumen para apurados
- Una masa de aire polar provoca temperaturas bajo cero y heladas generalizadas en el centro y sur de Argentina a mediados de junio, marcando el inicio de un frío extremo.
- El fenómeno genera marcas de hasta -5°C en la Patagonia y la región pampeana por un sistema de alta presión, sumando alertas por fuertes vientos en el extremo sur.
- Se proyecta una ciclogénesis con lluvias en el Litoral y el ingreso de un nuevo frente polar desde el Pacífico que acentuará el frío para el inicio oficial del invierno.
El avance de una masa de aire polar continúa generando temperaturas muy bajas en gran parte de Argentina y marca el comienzo de una segunda quincena de junio con condiciones invernales. Heladas generalizadas y sensaciones térmicas extremas dominan el panorama meteorológico en buena parte del centro y sur del país.
Durante este domingo, el frío polar se siente especialmente entre el norte de la Patagonia y la región Pampeana, donde la presencia de un sistema de alta presión favoreció cielos despejados y una fuerte pérdida de calor durante la noche.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -5° y los 0° en numerosas localidades, mientras que el viento acentuó la sensación de frío en distintos puntos del país.
Heladas y frío intenso en el comienzo de la semana
Las condiciones de tiempo estable continuarán durante los próximos días en amplias zonas de la Patagonia, La Pampa y Buenos Aires. Allí se esperan nuevas heladas durante las mañanas, acompañadas por un ambiente seco y cielos mayormente despejados, según detalla el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.
Las temperaturas máximas se mantendrán bajas para la época, con valores que en muchos casos rondarán entre los 9° y los 12°.
En tanto, las provincias de Cuyo, Córdoba y el sur del Litoral presentarán registros térmicos similares, aunque con una mayor presencia de nubosidad. Más al norte, el tiempo continuará más templado, con abundante cobertura nubosa y temperaturas que podrían alcanzar los 20° en algunos sectores.
Para el lunes, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. Las heladas volverán a repetirse en el norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires y parte del sur del Litoral.
Por otra parte, en provincias del noroeste argentino como Salta, Jujuy y Tucumán persistirá el cielo cubierto y no se descarta la ocurrencia de lloviznas aisladas.
Mientras gran parte del país enfrenta el frío, el extremo sur de la Patagonia permanece bajo alerta por vientos intensos. Las zonas más afectadas son Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz y las Islas Malvinas, donde se prevén ráfagas muy fuertes provenientes del oeste. Estas condiciones podrían mantenerse también durante el inicio de la semana.
Una ciclogénesis podría traer lluvias hacia el final de la semana
Los pronósticos anticipan un cambio gradual en las condiciones meteorológicas entre martes y miércoles. El viento norte comenzará a ganar protagonismo, provocando un leve ascenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad en diferentes regiones.
Hacia el cierre de la semana, los modelos meteorológicos proyectan el desarrollo de un proceso de ciclogénesis que tendría su principal impacto sobre la región del Litoral argentino, donde podrían registrarse precipitaciones de consideración.
Más aire polar para recibir al invierno 2026
Luego de este episodio de inestabilidad, los pronósticos señalan la llegada de una nueva irrupción de aire frío durante el próximo fin de semana, coincidiendo con el inicio oficial del invierno.
Las simulaciones meteorológicas indican el avance de un frente frío asociado a una perturbación proveniente del océano Pacífico. Este sistema podría desplazarse desde la Patagonia hacia la zona central del país entre el sábado y el domingo.
De concretarse este escenario, el comienzo formal del invierno 2026 estaría acompañado por un nuevo descenso generalizado de las temperaturas, además de nevadas en sectores cordilleranos y lluvias aisladas en distintas provincias argentinas.