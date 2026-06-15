Ciclogénesis y ola polar: junio romperá récords históricos con temperaturas anómalas

Desplome térmico e ingreso de aire polar

La atmósfera en nuestro país parece estar preparándose para un giro escenográfico extraordinario poco frecuente, según los pronósticos de Meteored basados en la ECMWF. En los primeros días de la semana se producirá el desplome térmico, con la potente corriente de origen polar que se desplazará el lunes y el martes desde el centro del país para meterse de lleno en el norte argentino. Esta entrada de aire frío está acompañada de una atmósfera seca que no dio indicios de lluvias, panorama que cambiará con el avance de la semana.