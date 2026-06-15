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Ciclogénesis y ola polar: junio romperá récords históricos con temperaturas anómalas

El pronóstico semanal advierte marcas históricas e inversiones en la lógica climática del mes, con lluvias en el centro del país y temperaturas más calidas en el sur, en contraste con el desplome térmico del norte.

Frío polar en la Argentina.
Frío polar en la Argentina. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina registrará en junio temperaturas anómalas históricas por el ingreso de una ola polar y una ciclogénesis que invertirá el comportamiento climático nacional.
  • El fenómeno se produce por un desplome térmico en el norte seco y la formación de un centro de baja presión que causará tormentas severas en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.
  • Esta anomalía climática dividirá al país con un frío extremo en el norte y calor inusual en la Patagonia, consolidando un patrón de bloqueo con heladas persistentes.
Resumen generado con IA

A las temperaturas extremas que dieron cierre a mayo se suman las del sexto período del año, con otras marcas históricas para un ciclo que no solo supondrá heladas en gran parte del territorio argentino sino que revelará una transformación en el panorama climático invernal sin precedentes: una inversión de la lógica con la entrada del aire frío polar y un avance en la semana que llevará a un sistema de baja presión, también llamado ciclogénesis, y registros más estables en el sur argentino.

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El mapa de anomalías térmicas revelado por los modelos climáticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) demostró los inequívocos signos de la entrada de una masa de aire frío en el nordeste argentino. El manto azul tiñe a las provincias de esta región mientras que al mismo tiempo otro color verde que hace referencia a las precipitaciones se instala en dicha área, configurando un escenario de alta inestabilidad favorecido por un desarrollo ciclónico al que se avanzaría con el progreso de la semana.

Desplome térmico e ingreso de aire polar

La atmósfera en nuestro país parece estar preparándose para un giro escenográfico extraordinario poco frecuente, según los pronósticos de Meteored basados en la ECMWF. En los primeros días de la semana se producirá el desplome térmico, con la potente corriente de origen polar que se desplazará el lunes y el martes desde el centro del país para meterse de lleno en el norte argentino. Esta entrada de aire frío está acompañada de una atmósfera seca que no dio indicios de lluvias, panorama que cambiará con el avance de la semana.

El frío ganará terreno en el norte y las temperaturas en el centro revelarán una considerable estabilización dentro de los valores normales para junio, aunque levemente por debajo de lo regular.

Anomalia de temperaturas previstas para la semana del 15 al 22 de junio en Argentina. Es notorio el enfriamiento en el NEA, y el calentamiento en la Patagonia y el oeste de Cuyo. Anomalia de temperaturas previstas para la semana del 15 al 22 de junio en Argentina. Es notorio el enfriamiento en el NEA, y el calentamiento en la Patagonia y el oeste de Cuyo. Imagen: Meteored

Alerta por tormentas y baja presión

A partir del miércoles y hacia el fin de semana, la atención meteorológica se va a concentrar en la formación de un centro de baja presión profunda en el este del país. Los mapas de anomalías de precipitación del ECMWF muestran desvíos positivos brutales en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, con más de 50 mm por encima de lo normal.

Este fenómeno va a actuar como un verdadero imán de humedad, generando lluvias persistentes y tormentas fuertes, que pueden representar condiciones de riesgo para la población y los bienes. Hacia el fin de semana, si bien este sistema se va a desplazar hacia el océano Atlántico, nos va a dejar un recuerdo de su paso: la entrada de más aire gélido que arrancará desde la Patagonia el sábado y llegará el domingo al centro del país, explicaron desde Meteored.

Contraste meteorológico en Cuyo y Patagonia

El panorama será muy distinto para el oeste de Cuyo y toda la Patagonia, que se encontrarán con una semana más cálida de lo normal, con temperaturas que estarán entre 2 y 4 °C por encima de los promedios, gracias a la presencia del viento norte que favorecerá el ascenso térmico.

A partir del próximo domingo, las mañanas volverán a ser gélidas en el centro y norte del país, consolidadas por un patrón de bloqueo atmosférico que va a mantener el frío estancado, recordándonos que el invierno real no siempre espera al calendario astronómico.

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