Así podría verse Loan hoy: la Policía Federal difundió una imagen actualizada del niño desaparecido

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, la Policía Federal Argentina difundió una imagen actualizada que muestra cómo podría verse en la actualidad. La reconstrucción busca sumar una herramienta clave para la identificación del chico, cuyo paradero continúa siendo un misterio.