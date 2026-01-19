Secciones
Seguridad

Así podría verse Loan hoy: la Policía Federal difundió una imagen actualizada del niño desaparecido

A más de un año y medio de su desaparición en Corrientes, un informe oficial reconstruyó cómo sería actualmente el rostro de Loan Danilo Peña para reforzar su búsqueda.

Hace 1 Hs

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, la Policía Federal Argentina difundió una imagen actualizada que muestra cómo podría verse en la actualidad. La reconstrucción busca sumar una herramienta clave para la identificación del chico, cuyo paradero continúa siendo un misterio.

El trabajo fue realizado por la División Individualización Criminal de la fuerza federal y elevado al Juzgado Federal de Goya, en el marco de la causa que investiga el caso. La proyección del rostro intenta aportar nuevos elementos a la búsqueda, que sigue activa a nivel nacional.

Cómo se realizó la actualización del rostro

La proyección estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense. Para elaborar la imagen, el perito utilizó fotografías de Loan y de sus familiares directos, con el objetivo de detectar patrones de envejecimiento y lograr una representación lo más precisa posible.

Según el informe oficial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, “es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotos posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados”, ya que ese material permite realizar un estudio morfológico comparativo más exacto.

Los especialistas señalaron que, dado que el período transcurrido desde la desaparición es de aproximadamente un año y medio, en esta etapa de la infancia “aún existe cierta estabilidad de la fisonomía y sin tantos cambios de la misma”, lo que facilita la proyección del rostro.

Alcance y limitaciones del trabajo forense

El informe advierte que la reconstrucción no contempla “múltiples factores externos e internos que pueden modificar el rostro de una persona, como golpes, el clima o cirugías”. Por ese motivo, la Policía Federal remarcó que el resultado “no deja de ser mera hipótesis” y debe considerarse “más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico”.

Las láminas digitales ya fueron enviadas tanto a las autoridades judiciales como a los organismos nacionales de búsqueda de personas, con la expectativa de que cualquier información pueda contribuir a dar con el paradero de Loan.

Temas Policía de TucumánArgentinaLoan Danilo Peña
