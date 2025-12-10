Caso Loan: ordenan medidas urgentes, piden aumentar la recompensa y actualizar la foto del niño con envejecimiento digital

El Juzgado Federal de Goya ordenó nuevas medidas de carácter urgente en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de seis años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes. La decisión responde a reiterados planteos de la querella y busca agilizar la producción de pruebas y la actualización de los sistemas de búsqueda y recompensas.
El expediente evidencia un conflicto central: la tensión entre la necesidad de celeridad en la búsqueda del menor y las demoras en la ejecución de diligencias clave solicitadas meses atrás. Por ello, el Juzgado dispuso que, en un plazo de 48 horas, se revise el estado de los pedidos formulados por la querella -algunos datados en abril y julio-, los cuales aún no se habrían concretado. En caso de persistir la demora, se deberá informar el motivo y extremar la urgencia en su tramitación, recordando que se trata de una investigación en curso sobre un menor cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Entre las medidas más relevantes, la Justicia hizo lugar al pedido de aplicar técnicas de envejecimiento forense (Age Progression) sobre la imagen de Loan, con el objetivo de generar una proyección actualizada de su rostro que facilite su identificación. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue instruido para coordinar este procedimiento o derivarlo a otro organismo competente en caso de no poder realizarlo.
Una vez obtenida la nueva imagen, deberá remitirse a Interpol Argentina para incorporarla al sistema internacional y difundirse públicamente a través del Sistema de Alerta Sofía y los medios de comunicación. Según la resolución, el objetivo es “evitar cualquier demora en la prosecución del trámite cuya finalidad es tener esta imagen actualizada a cómo se vería hoy el menor para ser difundida y masivizada nuevamente con datos nuevos”.
Asimismo, se dispuso que el caso se incorpore también al sistema ALERT.AR, una plataforma oficial de difusión inmediata ante desapariciones que opera mediante notificaciones masivas en teléfonos móviles, redes oficiales y canales digitales interinstitucionales. La resolución sostiene que esta herramienta permitirá complementar el alcance de Alerta Sofía y asegurar la actualización de la información en todo el ecosistema federal de alertas tempranas.
Otro punto sustancial es la solicitud de actualizar el monto de la recompensa destinada a quienes aporten datos relevantes para ubicar al niño. Actualmente, la suma vigente es de 5 millones de pesos. Sin embargo, la querella advirtió que el monto “se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionado e incongruente frente a la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición”. La Justicia ordenó oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para evaluar un incremento, tal como reclama la familia.
En paralelo, y en el plano técnico de la investigación, se dio vista a la fiscalía y a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) respecto del pedido de peritajes científicos sobre dos vehículos: un Ford Ka y una Ford Ranger, señalados por la querella como potencialmente vinculados al hecho. Los estudios solicitados abarcan desarme de piezas, búsqueda de ADN -donde ya se detectó material genético masculino, aunque sin posibilidad de establecer compatibilidad-, revisión de módulos informáticos y sensores, y reconstrucción de trayectorias y posibles recorridos.
Según la querella, “ambos vehículos podrían haber sido utilizados en relación directa o accesoria con el hecho delictivo investigado, y su análisis resulta indispensable para confirmar o descartar hipótesis en curso”.
Con estas medidas, el Juzgado procura avanzar en una investigación que cumple más de un año y medio sin respuestas firmes, mientras la familia de Loan insiste en la necesidad de activar todos los mecanismos disponibles para encontrarlo.