Caso Loan: ordenan medidas urgentes, piden aumentar la recompensa y actualizar la foto del niño con envejecimiento digital

El expediente evidencia un conflicto central: la tensión entre la necesidad de celeridad en la búsqueda del menor y las demoras en la ejecución de diligencias clave solicitadas meses atrás. Por ello, el Juzgado dispuso que, en un plazo de 48 horas, se revise el estado de los pedidos formulados por la querella -algunos datados en abril y julio-, los cuales aún no se habrían concretado. En caso de persistir la demora, se deberá informar el motivo y extremar la urgencia en su tramitación, recordando que se trata de una investigación en curso sobre un menor cuyo paradero sigue siendo desconocido.