La historia de Vozinha: el arquero que frustró a España y se convirtió en leyenda de Cabo Verde

Resumen para apurados
- El arquero Vozinha logró un histórico empate 0-0 para Cabo Verde ante España en el Mundial 2026 en Atlanta, obteniendo el primer punto de su país gracias a sus grandes atajadas.
- A sus 40 años, Josimar Vozinha Dias resistió los embates de las figuras españolas. El veterano portero cuenta con una larga trayectoria en clubes de Europa y África.
- Este hito consolida a Cabo Verde en el fútbol mundial y desató un fenómeno digital, donde el arquero superó los seis millones de seguidores en redes tras su hazaña.
El seleccionado de Cabo Verde alcanzó un hito histórico tras igualar sin goles frente al combinado de España durante la Copa del Mundo 2026. La gran figura del encuentro resultó ser el veterano guardameta Josimar José Évora Dias, quien detuvo los embates de las estrellas europeas con intervenciones magistrales. Aquel empate representó el primer punto mundialista para la nación insular africana bajo la mirada atónita del planeta deportivo.
Este deportista de 40 años protegió su valla contra ataques liderados por Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres en el estadio de Atlanta. Su labor defensiva permitió que un equipo modesto resistiera ante uno de los candidatos principales al trofeo. Las plataformas digitales explotaron luego del pitido final, elevando la cantidad de admiradores del profesional de manera vertiginosa.
Orígenes y el peso de un apodo familiar
Este futbolista nació el 3 de junio de 1986 en la ciudad de Mindelo mientras transcurría el certamen en México. Su progenitor intentó inscribirlo con el apellido del delantero argentino Jorge Valdano, pero las leyes locales impidieron tal registro. Finalmente recibió la identidad de Josimar en honor al lateral brasileño de ese momento.
Durante su niñez, el buscó refugio con sus abuelos ante los maltratos de niños mayores en las calles. Sus amigos comenzaron a llamarlo Vozinha, término que significa abuelita en portugués. El portero recordó: “No me gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí, diciendo que iba a quejarme con mis abuelos”.
Trayectoria europea y el fenómeno digital
La carrera del guardavallas incluyó pasos por clubes de Moldavia, Portugal, Eslovaquia y Chipre. Inició su formación en el Batuque y consolidó su presencia internacional tras emigrar a la liga de Angola. En dicho país adoptó definitivamente su sobrenombre en la espalda para diferenciarse de otro colega homónimo. Con ochenta y nueve partidos, el atleta lideró la clasificación histórica de su patria hacia la élite del balompié.
Tras el duelo contra la escuadra española, el protagonista superó los seis millones de seguidores en Instagram. Esta cifra excedió incluso la población total de su territorio de origen en medio de una sorpresa masiva. La emoción desbordó al ídolo al finalizar la jornada épica en suelo estadounidense. El mismo manifestó: “Esperé y soñé toda mi vida con este momento. Estamos muy felices, sabíamos que no iba a ser fácil, España es de las mejores selecciones del mundo. Estamos muy satisfechos con esto, pero hay que seguir adelante. Es muy gratificante haber aportado para este logro de la selección”.