La historia de Vozinha: el arquero que frustró a España y se convirtió en leyenda de Cabo Verde

Tras el duelo contra la escuadra española, el protagonista superó los seis millones de seguidores en Instagram. Esta cifra excedió incluso la población total de su territorio de origen en medio de una sorpresa masiva. La emoción desbordó al ídolo al finalizar la jornada épica en suelo estadounidense. El mismo manifestó: “Esperé y soñé toda mi vida con este momento. Estamos muy felices, sabíamos que no iba a ser fácil, España es de las mejores selecciones del mundo. Estamos muy satisfechos con esto, pero hay que seguir adelante. Es muy gratificante haber aportado para este logro de la selección”.