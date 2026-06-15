Es caboverdiano, jugó en San Martín y festejó el empate de su país ante España: “Cabo Verde no tenía nada que perder y ganó”

Así, desde La Plata, a más de 9.000 kilómetros de las playas donde nació, Custodio celebró una tarde que quedará grabada para siempre en la memoria de Cabo Verde. El empate ante España representó el primer punto mundialista de los "Tiburones Azules"; es cierto, pero también es una reivindicación para un país pequeño que aprendió a competir contra gigantes. Y mientras el mundo descubría a una selección capaz de resistirle a una potencia, un ex San Martín sonreía orgulloso al comprobar que sus raíces también tenían un lugar reservado en la historia grande del fútbol.