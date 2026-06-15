Es caboverdiano, jugó en San Martín y festejó el empate de su país ante España: “Cabo Verde no tenía nada que perder y ganó”

Resumen para apurados
- Adriano Mendes, exjugador de San Martín, celebró desde Argentina el histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España en el Mundial por la entrega y el juego de su selección.
- Mendes, primer africano en el fútbol argentino, destacó la identidad de potrero de su país y la gran actuación del arquero Vozinha, quien actualmente se encuentra sin club.
- Este resultado histórico busca motivar a futbolistas descendientes en Europa a representar a Cabo Verde y abre una etapa de ilusión para el país en la Copa del Mundo.
El histórico empate 0-0 de Cabo Verde frente a España en el Mundial hizo ruido en todos los rincones del planeta. También en Argentina, donde vive desde hace décadas Adriano Máximo Tomás Mendes, el primer futbolista africano en jugar en el país y un viejo conocido del fútbol tucumano por su paso por San Martín en la temporada 1990/91.
Mientras los “Tiburones Azules” escribían una de las páginas más importantes de su historia deportiva, Custodio siguió el partido desde La Plata, donde reside actualmente. Y aunque el resultado sorprendió al mundo, él asegura que nunca perdió la calma.
“La verdad es que lo vi muy tranquilo. Demasiado tranquilo, porque uno sabe lo que es Cabo Verde y sabe lo que es España. Como siempre digo: Cabo Verde no tenía nada para perder y mucho para ganar, y ganó. Más allá de que fue un empate, ganó en un montón de cosas en la vida y en el mundo”, señaló en diálogo con LA GACETA.
La diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados parecía insalvable en la previa. España llegaba como uno de los candidatos y Cabo Verde disputaba el primer Mundial de su historia. Sin embargo, los africanos resistieron durante los 90’ y se llevaron un punto que ya forma parte de la memoria colectiva del país.
“Yo pensé que España podía ganar por tres o cuatro goles. Todos pensábamos eso. Pero a medida que fueron pasando los minutos se veía que era muy difícil que le pudieran entrar. Cuando ingresó Lamine Yamal pensé que se podía complicar, pero por suerte no estaba en su mejor ritmo”, analizó.
Para Custodio, la actuación del equipo no fue casualidad. Detrás del resultado hay una identidad futbolística que, según explica, se mantiene intacta pese al paso del tiempo. “Cabo Verde es potrero puro, como el de antes. Los chicos viven con la pelota todo el día. Acá ya casi no tenemos eso. Allá siguen jugando de la mañana a la noche y salen muy buenos futbolistas”, aseguró.
El ex mediocampista también destacó una particularidad de la selección que sorprendió al mundo en el Mundial: gran parte de sus jugadores nacieron fuera del archipiélago y representan al país por sus raíces familiares.
“La mayoría son hijos de caboverdianos nacidos en Europa. Espero que lo que pasó hoy les haga tomar más conciencia de lo que significa representar a su patria, sus raíces y su sangre. Muchos futbolistas con nivel para elegir terminan jugando para Portugal. Ojalá esto sirva para cambiar esa mentalidad”, reflexionó.
Uno de los grandes protagonistas de la igualdad fue Vozinha. El arquero de 40 años sostuvo el cero con una actuación memorable y rápidamente se convirtió en una de las figuras virales de la jornada.
Lo llamativo es que actualmente se encuentra sin equipo. “Es una locura. Quedó libre hace unos meses del Chaves de Portugal y no tiene club porque consideraban que estaba viejo. Pero para un arquero, con lo que mostró hoy, es imposible que no consiga equipo. La seguridad que transmitió fue impresionante”, afirmó Custodio.
A más de tres décadas de su paso por San Martín, Custodio sigue recordando con cariño su etapa en Tucumán. “La verdad que mi paso por San Martín fue fabuloso. Lo disfruté muchísimo. Siempre le voy a agradecer al hincha por el cariño que me brindó y que me sigue brindando. Futbolísticamente sé que me fue bien, y no es fácil jugar en San Martín. Si te va mal, ahí no te recuerda nadie”, contó entre risas.
El histórico empate frente a España también lo devolvió, aunque sea por un día, al centro de la escena. “Estoy cansado, pero feliz. Es lindo porque ves a tu país donde está y la gente se vuelve a acordar de vos. Te llaman, te buscan. Es como volver a resurgir”, confesó.
Y aunque el Mundial recién comienza, Custodio ya se permite soñar. “Después de lo de hoy, se puede esperar cualquier cosa. Si le sacamos un punto a España con jugadores que muchos consideran amateurs, ¿por qué no ilusionarse? Lo que pasó fue histórico. Y todavía queda mucho por jugar”, cerró, con la sonrisa intacta.
Así, desde La Plata, a más de 9.000 kilómetros de las playas donde nació, Custodio celebró una tarde que quedará grabada para siempre en la memoria de Cabo Verde. El empate ante España representó el primer punto mundialista de los "Tiburones Azules"; es cierto, pero también es una reivindicación para un país pequeño que aprendió a competir contra gigantes. Y mientras el mundo descubría a una selección capaz de resistirle a una potencia, un ex San Martín sonreía orgulloso al comprobar que sus raíces también tenían un lugar reservado en la historia grande del fútbol.