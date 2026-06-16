Disfrutar del Mundial, sin olvidar las otras realidades

Argentina conoce bien esa dinámica e inclusive llegó a albergar la competencia en plena Dictadura, en la década del 70. En estos tiempos, en un contexto marcado por debates sobre inflación, empleo, pobreza, endeudamiento y calidad institucional, el Mundial aparece como un espacio de entusiasmo compartido en una sociedad acostumbrada a convivir con incertidumbres. No hay nada objetable en la alegría compartida y en el deporte que es identitario.