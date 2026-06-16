Disfrutar del Mundial, sin olvidar las otras realidades

A pocas horas del comienzo del Mundial de Fútbol, la Iglesia mexicana lanzó una advertencia que merece ser escuchada y replicada. La Conferencia del Episcopado pidió que el torneo internacional no se convierta en un “distractor de los dolores” que atraviesa México. Mencionó la violencia, las desapariciones, la corrupción y las injusticias que siguen marcando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El planteo, en una de las sedes mundialistas, no cuestionó al deporte ni a la celebración que representa una cita de esta magnitud. Por el contrario, reivindicó al fútbol como una oportunidad para el encuentro, la reconciliación y la esperanza. Pero recordó que la emoción colectiva no debería desplazar del debate público aquellos problemas que continúan reclamando respuestas.
La reflexión resulta válida mucho más allá de México. Cada cuatro años el Mundial genera un fenómeno excepcional. Durante varias semanas, millones de personas observan las mismas imágenes, siguen los mismos partidos y comparten expectativas similares. Pocos acontecimientos poseen semejante capacidad para convertirse en el centro de la conversación pública.
En sociedades atravesadas por tensiones económicas, políticas y sociales, esa experiencia compartida puede funcionar como un alivio momentáneo. Sin embargo, mientras los estadios concentran las miradas, la vida cotidiana sigue planteando sus desafíos. La economía continúa condicionando a las familias, los gobiernos mantienen su actividad, los conflictos internacionales avanzan y las investigaciones judiciales siguen su curso. También los casos de corrupción pendientes de esclarecimiento.
Argentina conoce bien esa dinámica e inclusive llegó a albergar la competencia en plena Dictadura, en la década del 70. En estos tiempos, en un contexto marcado por debates sobre inflación, empleo, pobreza, endeudamiento y calidad institucional, el Mundial aparece como un espacio de entusiasmo compartido en una sociedad acostumbrada a convivir con incertidumbres. No hay nada objetable en la alegría compartida y en el deporte que es identitario.
La experiencia demuestra que los grandes acontecimientos suelen reducir el espacio disponible para otros temas de interés público. Incluso, en ocasiones, los gobiernos aprovechan esos momentos para anunciar o ejecutar medidas que, en circunstancias normales, recibirían una atención mucho mayor.
Disfrutar del Mundial y seguir atentos a la realidad no son actitudes incompatibles. Tal vez esa sea la enseñanza más valiosa detrás del mensaje de la Iglesia mexicana: celebrar la fiesta deportiva sin permitir que la pelota tape el resto.