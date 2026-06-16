Copa del Mundo

Irak vs. Noruega por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección noruega, comandada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, intentará comenzar con una victoria su camino en el Mundial 2026 frente a un Irak que aspira a convertirse en una de las sorpresas del Grupo I.

Irak y Noruega aspiran a dar el golpe en el Mundial 2026.
Irak y Noruega aspiran a dar el golpe en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Irak y Noruega se enfrentarán este martes desde las 19 por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. En una zona que también integran Francia y Senegal, ambos equipos saben que un triunfo en el debut puede ser determinante para alimentar sus ilusiones de avanzar a la siguiente ronda. 

El conjunto asiático llega con resultados irregulares en sus amistosos de preparación, luego de igualar 1-1 ante España y caer 2-0 frente a Venezuela. Noruega, en cambio, mostró buenas sensaciones al derrotar 3-1 a Suecia y empatar 1-1 con Marruecos, apoyada en una generación de futbolistas de primer nivel encabezada por Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

Posibles formaciones de Irak y Noruega, por el Mundial 2026 

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 19.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

VAR: Amin Mohamed (Egipto)

Estadio: Boston Stadium

Temas Mundial 2026 MéxicoCanadáEstados Unidos
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