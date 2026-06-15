La emocionante reacción de Lionel Scaloni al reencontrarse con Martín Palermo en plena conferencia del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni se reencontró con Martín Palermo durante la conferencia de prensa previa al debut de Argentina en el Mundial 2026 en Kansas City.
- Palermo, como periodista de DSports, sorprendió a su excompañero de Estudiantes de La Plata, quien además confirmó la presencia de Dibu Martínez y Julián Álvarez para el debut.
- El emotivo cruce resalta la unión del plantel de cara al torneo, donde el DT busca mantener el equilibrio y aplicar las lecciones de Qatar 2022 para revalidar el título.
“Hola Lio, Martín Palermo de DSports”, se presentó el exgoleador de Boca cuando tomó el micrófono. La reacción de Lionel Scaloni fue inmediata y completamente espontánea. “¿Estabas desde el comienzo? No te había visto”, respondió sorprendido, antes de protagonizar uno de los instantes más emotivos de la jornada.
Palermo aclaró que su consulta no era solo como periodista, sino también desde el lugar de excompañero en Estudiantes de La Plata. “Mi pregunta es de esa época, que compartimos lindos momentos. ¿Te imaginabas esto?”, le preguntó al entrenador campeón del mundo.
La respuesta de Scaloni estuvo cargada de sentimientos. “¿Qué me hubiera imaginado, Martín? Me extraña... Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Viste, vos también te emocionás”, dijo mientras la sala estallaba en aplausos.
El técnico de la Albiceleste aprovechó además para recordar el apoyo que recibió del exdelantero en uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Él se comportó muy bien conmigo. Viví una época muy bonita, pero antes estuve tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas”, expresó.
Incluso fue más allá y definió a Palermo como “un amigo del fútbol”, destacando su alegría y la relación que construyeron durante aquellos años compartidos. “Te aprecio un montón. Gracias por estar y sabés lo lindo y duro que es estar acá”, agregó.
Calma antes del debut
Más allá del momento emotivo, Scaloni también dejó definiciones importantes de cara al estreno mundialista frente a Argelia.
El entrenador confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez está en condiciones físicas de jugar. “Emiliano está bien y creo que va a jugar”, aseguró, llevando tranquilidad sobre una de las principales dudas que rodeaban al equipo.
También explicó que Julián Álvarez se encuentra plenamente disponible y forma parte de las opciones para integrar el once inicial. “Julián está bien y está disponible, es una opción más”, sostuvo, al tiempo que dejó una frase contundente respecto de las molestias físicas que habían afectado al plantel: “Los lesionados ya no están”.
Sin embargo, fiel a su estilo, evitó confirmar la formación titular. “Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, reveló.
La experiencia de Qatar como aprendizaje
Scaloni también apeló a la experiencia acumulada en el Mundial anterior para bajar la ansiedad que rodea al debut argentino.
“Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, afirmó, recordando la derrota inicial frente a Arabia Saudita en Qatar 2022 antes de la histórica consagración.
Además, rechazó cualquier exceso de confianza pese al cartel de campeón defensor. “No somos más que nadie ni menos que nadie y mantenemos un equilibrio”, aseguró.
La conferencia terminó con un mensaje de ilusión para los hinchas argentinos: “Vamos con mucho respeto y mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos el máximo”. Pero, más allá de las definiciones futbolísticas, la imagen que quedará de la tarde será el abrazo simbólico entre Scaloni y Palermo, un recuerdo vivo de una amistad nacida en una cancha y reencontrada, años después, en la antesala de otro sueño mundialista.