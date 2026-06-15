La emocionante reacción de Lionel Scaloni al reencontrarse con Martín Palermo en plena conferencia del Mundial 2026

La conferencia terminó con un mensaje de ilusión para los hinchas argentinos: “Vamos con mucho respeto y mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos el máximo”. Pero, más allá de las definiciones futbolísticas, la imagen que quedará de la tarde será el abrazo simbólico entre Scaloni y Palermo, un recuerdo vivo de una amistad nacida en una cancha y reencontrada, años después, en la antesala de otro sueño mundialista.