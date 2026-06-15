LA GACETA desde Kansas City: Argentina vs Argelia, el comienzo de la defensa del título y el sueño de otro Mundial para Messi

Ahora Argentina ya no persigue a nadie; en este momento es el rival al que todos quieren vencer. Es el campeón y esa condición trae consigo un desafío que suele ser mucho más complejo de lo que parece. Llegar a la cima es difícil, pero permanecer en ella suele ser todavía más complicado y eso queda reflejado en la historia de los mundiales, que está llena de ejemplos.