Cómo formaría Argentina contra Argelia, en el debut en el Mundial 2026

La principal noticia pasa por el arco. Emiliano Martínez será titular frente a Argelia. "Dibu" llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió participar de los amistosos previos y trabajar con normalidad durante buena parte de la preparación. Su presencia llegó a generar preocupación puertas adentro porque el arquero es una de las piezas más importantes de la estructura construida por Scaloni en los últimos años.