Cómo formaría Argentina contra Argelia, en el debut en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni ultima la formación de Argentina para el debut ante Argelia en el Mundial 2026 en EE. UU., buscando iniciar con éxito la defensa del título mundial.
- Con la recuperación de 'Dibu' Martínez y Tagliafico, las principales dudas del cuerpo técnico se centran en definir la zaga central y el acompañante de Messi en el ataque.
- Este debut iniciará el camino para revalidar la corona mundialista, consolidando a nuevos talentos como Thiago Almada en un esquema que mantiene su histórica base titular.
Lionel Scaloni no confirmó el equipo; tampoco era esperable que lo hiciera. Sin embargo, entre las pistas que dejó en conferencia de prensa, los entrenamientos de los últimos días y la evolución física de varios futbolistas, el rompecabezas parece estar bastante cerca de completarse.
La principal noticia pasa por el arco. Emiliano Martínez será titular frente a Argelia. "Dibu" llegó a Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió participar de los amistosos previos y trabajar con normalidad durante buena parte de la preparación. Su presencia llegó a generar preocupación puertas adentro porque el arquero es una de las piezas más importantes de la estructura construida por Scaloni en los últimos años.
Pero la recuperación avanzó mejor de lo esperado. El entrenador llevó tranquilidad en conferencia y todo indica que estará desde el arranque en el debut mundialista.
La defensa es el sector donde todavía sobreviven algunos interrogantes. Nahuel Molina parece haber ganado la pulseada por el lateral derecho. Tanto él como Gonzalo Montiel comenzaron la preparación trabajando de manera diferenciada por distintas molestias musculares, aunque el jugador del Atlético de Madrid logró recuperar terreno y se perfila para ocupar el puesto.
En el centro de la defensa aparece la gran incógnita de la formación. Cristian Romero dejó atrás la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham y será titular. La duda es quién jugará a su lado. Scaloni debe elegir entre Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.
La decisión no es menor porque impacta directamente en otro sector del campo: el lateral izquierdo.
Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo durante el amistoso frente a Honduras y durante varios días pareció completamente descartado. Sin embargo, su evolución fue mejor de la esperada. El propio Scaloni confirmó que ya está recuperado y eso abrió una puerta que hasta hace pocos días parecía cerrada.
Si el futbolista del Olympique de Lyon recibe el visto bueno definitivo y juega desde el arranque, la zaga central quedaría reducida a una elección pura entre Otamendi y Lisandro Martínez para acompañar a Romero.
Si, en cambio, el cuerpo técnico decide no arriesgarlo, Facundo Medina aparece como principal candidato para ocupar el lateral izquierdo. El defensor fue incluido en la lista justamente pensando en esa función, pese a que naturalmente se desempeña como marcador central.
Existe una tercera alternativa: que Lisandro Martínez se desplace hacia el lateral. En ese escenario, Otamendi pasaría automáticamente a integrar la dupla central junto a Romero.
El mediocampo parece ser el sector con menos discusión. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarán nuevamente el triángulo que tantas alegrías le dio a la Selección durante los últimos años. La principal novedad estará unos metros más adelante.
Thiago Almada se perfila para ocupar el espacio que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro internacional. El futbolista del Atlético de Madrid aportará desequilibrio, dinámica y también sacrificio defensivo, una característica que Scaloni valora especialmente para sostener los equilibrios del equipo.
En ataque tampoco habría cambios estructurales. Lionel Messi será el conductor futbolístico y emocional del campeón del mundo, y la duda pasa por quién será su acompañante.
Lautaro Martínez llega con el respaldo de una temporada extraordinaria en el Inter, donde volvió a ser determinante en la conquista de la Serie A; Julián Álvarez, por su parte, arrastró molestias en uno de sus tobillos durante las últimas semanas y por eso no participó de los amistosos previos.
El cordobés ya recibió el alta médica y está disponible. Sin embargo, la inactividad reciente podría inclinar la balanza en favor del delantero del Inter.
Más allá de esos detalles, el panorama parece bastante claro. Scaloni mantiene algunas cartas bajo la manga, pero el equipo que iniciará la defensa del título ya empieza a tomar forma. Con “Dibu” Martínez recuperado, Messi como bandera y una base que lleva años jugando de memoria, la principal incógnita parece concentrarse en un lugar específico de la cancha: quién acompañará a Cristian Romero en el corazón de la defensa.
Cómo sería el posible “11” de Argentina para debutar en el Mundial 2026
La Selección saltaría a la cancha en el Kansas City Stadium con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.