Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El conjunto francés llega como vigente subcampeón del mundo y uno de los principales candidatos a levantar el trofeo. En sus amistosos previos cayó 2-1 frente a Costa de Marfil, pero luego reaccionó con un triunfo por 3-1 ante Irlanda del Norte. Senegal, en tanto, afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva y arriba tras una derrota por 3-2 contra Estados Unidos y un empate sin goles frente a Arabia Saudita.