Copa del Mundo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

El vigente subcampeón del mundo iniciará su camino en la Copa del Mundo con la obligación de confirmar su candidatura al título, mientras que Senegal buscará dar el golpe y empezar con un resultado que lo acerque a los 16avos de final

Francia y Senegal se cruzan en el Mundial 2026.
Francia y Senegal se cruzan en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Francia y Senegal se enfrentarán este martes desde las 16 por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 en uno de los encuentros más atractivos del inicio del certamen. Los dirigidos por Didier Deschamps intentarán comenzar con una victoria para reafirmar su condición de favoritos, mientras que los africanos buscarán sorprender y sumar puntos clave en una zona exigente.

El conjunto francés llega como vigente subcampeón del mundo y uno de los principales candidatos a levantar el trofeo. En sus amistosos previos cayó 2-1 frente a Costa de Marfil, pero luego reaccionó con un triunfo por 3-1 ante Irlanda del Norte. Senegal, en tanto, afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva y arriba tras una derrota por 3-2 contra Estados Unidos y un empate sin goles frente a Arabia Saudita.

Posibles formaciones de Francia y Senegal, por el Mundial 2026 

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 16.00

TV: D Sports

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

VAR: Stéphane De Almeida (Suiza)

Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Temas Mundial 2026 MéxicoCanadáEstados Unidos
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