Horóscopo celta: donde los astros se mezclan con los árboles según tu nacimiento

Según la cultura celta, a cada persona se le asigna un árbol distinto de acuerdo a su fecha de nacimiento, un mecanismo similar al de los demás horóscopos. De la observación de la naturaleza, los celtas construyeron parte de su creencia, ritos y mitos. El calendario quedó dividido en 21 árboles, cuatro de ellos marcadores de solsticios y equinoccios, es decir, de los cambios de temporadas.