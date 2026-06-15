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Horóscopo celta: donde los astros se mezclan con los árboles según tu nacimiento

Opacado por la astrología tradicional, este antiguo calendario druida conecta tu fecha de nacimiento con la energía y los secretos de la naturaleza.

Horóscopo celta: donde los astros se mezclan con los árboles según tu nacimiento
Imagen generada con inteligencia artificial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El horóscopo celta, un calendario ancestral creado por los druidas que asocia el nacimiento con 21 árboles protectores, resurge hoy como alternativa a la astrología tradicional.
  • Basado en la observación natural y fases lunares, este sistema asigna un árbol según la fecha de nacimiento, dividiéndose en 21 especies que marcan solsticios y equinoccios.
  • El creciente interés en estas prácticas refleja una búsqueda de reconexión espiritual con la naturaleza, diversificando las tendencias actuales de bienestar y astrología.
Resumen generado con IA

El horóscopo celta es un horóscopo poco conocido en la actualidad, ampliamente oculto bajo la gran popularidad del horóscopo chino y el astrológico. Se trata de un calendario creado por los celtas y druidas que ligaba las fases de la luna a los árboles de los bosques. Estos representaban protección, ciclo de vida y estaban relacionados a una deidad diferente.

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Según la cultura celta, a cada persona se le asigna un árbol distinto de acuerdo a su fecha de nacimiento, un mecanismo similar al de los demás horóscopos. De la observación de la naturaleza, los celtas construyeron parte de su creencia, ritos y mitos. El calendario quedó dividido en 21 árboles, cuatro de ellos marcadores de solsticios y equinoccios, es decir, de los cambios de temporadas.

  • Manzano - Amor

Las personas nacidas en esta fecha tienen pensamientos voladores. Son soñadoras y despistadas. Simboliza carisma y sensibilidad.

  • Abeto - Misterio

Ligado a las personas confiables, el misterio rige este árbol. Son amantes de la belleza, de la naturaleza y se rodean de buenas personas.

  • Olmo - Mentalidad nombre

La nobleza rige en su vida y son personas honestas con los demás. Si bien siempre está de buen humor, no le gustan los errores. En las relaciones la lealtad es imprescindible.

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  • Ciprés - Fidelidad

Aunque tienen un aspecto fuerte, suele haber insatisfacción dentro de la pareja. No les gusta estar solos y la pasión es el motor que rige sus vidas.

  • Álamo - Incertidumbre

No tienen demasiadas amistades porque son personas selectivas al momento de iniciar una relación. Eligen la soledad y se sienten cómodos entre artistas.

  • Cedro - Confianza

Son personas activas y están pensando siempre en cómo ayudar a los demás. Trabajan, son optimistas y buenos compañeros para cuando se necesita un buen momento.

  • Pino - Particularidad

Son tan pasionales que necesitan sorpresas a cada minuto. Les gusta rodearse de gente amable y se sienten bien en todo tipo de actividades.

  • Sauce llorón - Melancolía

Son exigentes en la convivencia y tienen un alma abiertamente viajera. Se rodean de muchos amigos y la melancolía es parte de sus vidas.

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  • Limas - Duda

Son inconformistas, viven quejándose de lo que tienen. Les resulta difícil disfrutar de lo que tienen. Son leales pero los celos aparecen frecuentemente y generan conflictos.

  • Roble u olivo - Valentía

Son personas conservadoras e independientes. Su fortaleza no deja ver que son sensibles por lo que su verdadera personalidad se devela a unos pocos.

  • Avellano - Extraordinario

Su encanto es llamativo para todos los que lo rodean. No soportan las injusticias. Son buenos compañeros porque no piden nada a cambio en relaciones de pareja.

  • Serbal - Delicadeza

La sensibilidad es el motor de sus vidas y disfrutan cada segundo de ella. La pasión les permite acercarse a muchas personas con quienes puedan compartir sinceramente.

  • Arce - Mente abierta

A primera vista son reservados ya que la inseguridad es una de sus características. Les cuesta conseguir pareja y mantenerla ya que necesitan que los impresionen.

  • Nogal - Pasión

Los celos y la pasión vuelven complicada su vida. Su egoísmo los vuelve poco flexibles en las relaciones y también poco comprometidos.

  • Álamo - Incertidumbre

Suelen ser personas organizadas. No les gusta la soledad pero prefieren un punto medio antes que tener demasiadas relaciones. Aman la ida al aire libre

  • Castaño - Honestidad

Su inseguridad es característica y le juega en contra para buscar pareja. Tienen una belleza poco común que atrae pero su carácter es difícil de comprender

  • Fresno - Ambición

Su inteligencia atrae a su entorno pero su ambición no le permite mantener una relación. El amante ideal para cualquier hombre o mujer que le gusta la infidelidad.

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  • Carpe - Buen gusto

El buen gusto rige en sus vidas, donde todo es ostentación. Se rodea de pocas personas ya que son amantes de la soledad.

  • Higuera - Sensibilidad

No le gusta pelearse ni discutir por cosas banales. Les gusta disfrutar del tiempo libre con sus seres queridos. Son atractivas por su elegancia constante.

  • Abedul - Inspiración

La calma es constante en sus vidas ya que les gusta rodearse de la naturaleza. Prefieren el ocio antes que el trabajo y sus amistades lo acompañan.

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