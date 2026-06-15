Horóscopo celta: donde los astros se mezclan con los árboles según tu nacimiento

Resumen para apurados
- El horóscopo celta, un calendario ancestral creado por los druidas que asocia el nacimiento con 21 árboles protectores, resurge hoy como alternativa a la astrología tradicional.
- Basado en la observación natural y fases lunares, este sistema asigna un árbol según la fecha de nacimiento, dividiéndose en 21 especies que marcan solsticios y equinoccios.
- El creciente interés en estas prácticas refleja una búsqueda de reconexión espiritual con la naturaleza, diversificando las tendencias actuales de bienestar y astrología.
El horóscopo celta es un horóscopo poco conocido en la actualidad, ampliamente oculto bajo la gran popularidad del horóscopo chino y el astrológico. Se trata de un calendario creado por los celtas y druidas que ligaba las fases de la luna a los árboles de los bosques. Estos representaban protección, ciclo de vida y estaban relacionados a una deidad diferente.
Según la cultura celta, a cada persona se le asigna un árbol distinto de acuerdo a su fecha de nacimiento, un mecanismo similar al de los demás horóscopos. De la observación de la naturaleza, los celtas construyeron parte de su creencia, ritos y mitos. El calendario quedó dividido en 21 árboles, cuatro de ellos marcadores de solsticios y equinoccios, es decir, de los cambios de temporadas.
- Manzano - Amor
Las personas nacidas en esta fecha tienen pensamientos voladores. Son soñadoras y despistadas. Simboliza carisma y sensibilidad.
- Abeto - Misterio
Ligado a las personas confiables, el misterio rige este árbol. Son amantes de la belleza, de la naturaleza y se rodean de buenas personas.
- Olmo - Mentalidad nombre
La nobleza rige en su vida y son personas honestas con los demás. Si bien siempre está de buen humor, no le gustan los errores. En las relaciones la lealtad es imprescindible.
- Ciprés - Fidelidad
Aunque tienen un aspecto fuerte, suele haber insatisfacción dentro de la pareja. No les gusta estar solos y la pasión es el motor que rige sus vidas.
- Álamo - Incertidumbre
No tienen demasiadas amistades porque son personas selectivas al momento de iniciar una relación. Eligen la soledad y se sienten cómodos entre artistas.
- Cedro - Confianza
Son personas activas y están pensando siempre en cómo ayudar a los demás. Trabajan, son optimistas y buenos compañeros para cuando se necesita un buen momento.
- Pino - Particularidad
Son tan pasionales que necesitan sorpresas a cada minuto. Les gusta rodearse de gente amable y se sienten bien en todo tipo de actividades.
- Sauce llorón - Melancolía
Son exigentes en la convivencia y tienen un alma abiertamente viajera. Se rodean de muchos amigos y la melancolía es parte de sus vidas.
- Limas - Duda
Son inconformistas, viven quejándose de lo que tienen. Les resulta difícil disfrutar de lo que tienen. Son leales pero los celos aparecen frecuentemente y generan conflictos.
- Roble u olivo - Valentía
Son personas conservadoras e independientes. Su fortaleza no deja ver que son sensibles por lo que su verdadera personalidad se devela a unos pocos.
- Avellano - Extraordinario
Su encanto es llamativo para todos los que lo rodean. No soportan las injusticias. Son buenos compañeros porque no piden nada a cambio en relaciones de pareja.
- Serbal - Delicadeza
La sensibilidad es el motor de sus vidas y disfrutan cada segundo de ella. La pasión les permite acercarse a muchas personas con quienes puedan compartir sinceramente.
- Arce - Mente abierta
A primera vista son reservados ya que la inseguridad es una de sus características. Les cuesta conseguir pareja y mantenerla ya que necesitan que los impresionen.
- Nogal - Pasión
Los celos y la pasión vuelven complicada su vida. Su egoísmo los vuelve poco flexibles en las relaciones y también poco comprometidos.
- Álamo - Incertidumbre
Suelen ser personas organizadas. No les gusta la soledad pero prefieren un punto medio antes que tener demasiadas relaciones. Aman la ida al aire libre
- Castaño - Honestidad
Su inseguridad es característica y le juega en contra para buscar pareja. Tienen una belleza poco común que atrae pero su carácter es difícil de comprender
- Fresno - Ambición
Su inteligencia atrae a su entorno pero su ambición no le permite mantener una relación. El amante ideal para cualquier hombre o mujer que le gusta la infidelidad.
- Carpe - Buen gusto
El buen gusto rige en sus vidas, donde todo es ostentación. Se rodea de pocas personas ya que son amantes de la soledad.
- Higuera - Sensibilidad
No le gusta pelearse ni discutir por cosas banales. Les gusta disfrutar del tiempo libre con sus seres queridos. Son atractivas por su elegancia constante.
- Abedul - Inspiración
La calma es constante en sus vidas ya que les gusta rodearse de la naturaleza. Prefieren el ocio antes que el trabajo y sus amistades lo acompañan.