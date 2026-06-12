Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades durante junio, según Ludovica Squirru

Junio llega con una energía especial dentro del horóscopo chino. De acuerdo con las interpretaciones de Ludovica Squirru, la presencia del Fuego yang impulsa cambios, renovación y la necesidad de dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo. Se trata de un período que favorece la transformación personal, la reorganización de proyectos y la búsqueda de mayor equilibrio.