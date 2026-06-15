Horóscopo chino: los signos que se reinventarán en la segunda mitad de junio, según Ludovica Squirru

Toda trama tiene su giro y las existencias de los animales del horóscopo no son la excepción. Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y especialista del zodíaco oriental fue quien advirtió que la segunda parte de junio es un periodo de cambios y que la energía que circula por estos días es aquella que impulsa a los signos a dar un vuelco en la narrativa de sus vidas. Para la pitonisa, este tiempo será de profundas transformaciones que se generan en lo personal, así como en los vínculos amorosos y en lo laboral.