Así es el exclusivo gimnasio de Wanda Nara en Nordelta: máquinas de última generación y detalles de lujo

Una vez más, Wanda Nara logró captar la atención de sus millones de seguidores al mostrar uno de los espacios más exclusivos de su impresionante mansión ubicada en Nordelta. Acostumbrada a compartir detalles de su vida cotidiana a través de las redes sociales, la empresaria sorprendió esta vez al abrir las puertas de su gimnasio privado, un ambiente diseñado especialmente para entrenar sin salir de casa.