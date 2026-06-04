Maxi López habló del beso con Wanda Nara en su serie y reveló cómo negociaron las escenas íntimas

Resumen para apurados
- Maxi López reveló que la escena de beso con Wanda Nara en su nueva serie de ficción fue realizada con inteligencia artificial para respetar los límites pactados por contrato.
- Durante la preproducción, la expareja acordó evitar escenas subidas de tono para prevenir conflictos con la actual pareja de López, la modelo Daniela Christiansson.
- El uso de inteligencia artificial en producciones locales marca una innovadora alternativa tecnológica para resolver cláusulas contractuales y límites de los actores.
Maxi López rompió el silencio sobre una de las escenas más comentadas de su serie vertical junto a Wanda Nara. El exfutbolista se refirió al apasionado beso que protagonizaron en la ficción y reveló cómo fue la negociación previa para definir los límites de las escenas íntimas.
Todo comenzó cuando un cronista de “Puro Show” (eltrece) le hizo un comentario con humor sobre la escena. “¿Sabés? Quiero decirte que estoy un poco decepcionado, porque yo pensé que el beso iba a ser real”, le dijo el periodista. Con picardía, López respondió: “¿No fue real?”.
Sin embargo, detrás de esa secuencia hubo varias conversaciones previas. Según trascendió, cuando firmaron el contrato para participar de la producción, la expareja dejó en claro que no habría escenas subidas de tono entre ellos. La decisión estuvo vinculada al deseo de López de evitar conflictos con la modelo sueca Daniela Christiansson.
Para cumplir tanto con las expectativas de los productores como con las del público, finalmente encontraron una alternativa: utilizar inteligencia artificial en determinadas escenas.
“No quise ver nada antes. Eso es una decisión personal. Y no había visto cómo había quedado. Pero, me sorprendió”, confesó López al hablar sobre el resultado final.
Consultado acerca de quién impulsó la cláusula que limitaba las escenas íntimas, recordó cómo fueron las negociaciones con la producción. “Cuando nos mostraron el guion y empezamos a ver el libreto, obviamente había una esperanza de parte de Telefe y de todos... Tuvimos que charlar y negociar”, explicó.
Además, remarcó que las conversaciones no fueron conflictivas, aunque sí extensas. “No fueron arduas, pero sí charlamos bastante. Y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas”, señaló.