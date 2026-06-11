MasterChef Celebrity: revelaron la lista de famosos que quiere Telefe para la nueva temporada

Resumen para apurados
- Telefe prepara para septiembre en Argentina el regreso de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, iniciando el contacto con figuras clave para liderar el rating.
- Tras el éxito de ediciones previas, la producción inició llamados a figuras del streaming, allegados a Wanda Nara y personalidades excéntricas para conformar un elenco fuerte.
- Con esta apuesta, Telefe busca consolidar su liderazgo en el prime time integrando el mundo del streaming y la TV tradicional, atrayendo a audiencias jóvenes y diversas.
Telefe prepara el gran regreso de MasterChef Celebrity. La producción avanza con la selección de las figuras que podrían sumarse a la nueva edición del exitoso reality gastronómico.
Luego de que trascendiera que el programa podría volver en septiembre, el periodista Guido Záffora reveló algunos de los nombres que ya fueron sondeados por la producción para integrar el certamen. Según contó en El Observador, “empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción”.
De acuerdo con la información difundida por Záffora, varias de las figuras elegidas tienen un vínculo cercano con Wanda Nara, quien volvería a ser la conductora del ciclo. Entre ellas aparecen su hermana, Zaira Nara; su madre, Nora Colosimo; y Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.
Además, también figura entre las posibilidades la actriz Débora Nishimoto, reconocida por interpretar a La China en *Triángulo amoroso* y por su participación en *Envidiosa*.
Los nombres del streaming que busca Telefe
La producción también tendría la mirada puesta en el universo del streaming. Según se informó, los apuntados serían Santi Talledo y Nati Jota, conductores de Nadie Dice Nada (Luzu) y Sería Increíble (Olga), respectivamente.
Otra de las figuras que podría regresar a las cocinas es Yanina Latorre. La conductora de SQP (América) ya tuvo una participación en la temporada pasada como reemplazo y ahora aparece nuevamente entre las alternativas que analiza el canal.
En el mismo informe, Záffora aseguró que Telefe también busca “personas de la cultura excéntricos, que no se esperen que estén en el reality”. En ese contexto, los nombres que surgieron como posibles incorporaciones fueron Guillermo Andino y Topa, dos figuras que podrían aportar perfiles distintos a una edición que promete reunir personalidades de diversos ámbitos.