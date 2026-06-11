MasterChef Celebrity: revelaron la lista de famosos que quiere Telefe para la nueva temporada

Luego de que trascendiera que el programa podría volver en septiembre, el periodista Guido Záffora reveló algunos de los nombres que ya fueron sondeados por la producción para integrar el certamen. Según contó en El Observador, “empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción”.