¿Están en crisis?: Daniela Christiansson explicó por qué regresó a Suiza tras instalarse en Argentina con Maxi López

Resumen para apurados
- Daniela Christiansson viajó temporalmente a Suiza para aclarar que no hay crisis con Maxi López y coordinar trámites pendientes para su mudanza definitiva a Argentina.
- Tras decidir mudarse a Argentina para estar cerca de los hijos del exfutbolista, la modelo volvió a Ginebra para organizar el traslado de su mascota, pertenencias y trabajo.
- Este viaje temporal no altera los planes familiares; la pareja se radicará definitivamente en Argentina una vez concluidas las gestiones logísticas y laborales en Europa.
Después de varias semanas en Argentina junto a Maxi López y sus hijos, Daniela Christiansson volvió temporalmente a Suiza y decidió aclarar los motivos de su viaje ante las consultas de sus seguidores en redes sociales.
La modelo sueca utilizó sus plataformas digitales para explicar que no se trató de un cambio de planes respecto a la mudanza familiar, sino de una serie de compromisos personales, laborales y logísticos que todavía debe resolver antes de instalarse definitivamente en el país.
La pareja había tomado recientemente la decisión de dejar atrás su vida en Ginebra para comenzar una nueva etapa en Argentina, donde el exfutbolista busca estar más cerca de sus hijos mayores.
La verdadera razón del viaje de Daniela Christiansson a Suiza
Las dudas surgieron luego de que la modelo compartiera imágenes desde Ginebra junto a sus hijos Elle y Lando. Las publicaciones mostraban paisajes típicos de la ciudad suiza, jornadas al aire libre y momentos familiares que despertaron preguntas sobre un posible regreso permanente a Europa.
Ante la repercusión, Christiansson explicó que uno de los principales motivos de su viaje fue organizar el traslado de su mascota. Según detalló, necesita completar distintos trámites para poder llevarla a Argentina cuando se concrete la mudanza definitiva.
Además, señaló que todavía quedan numerosos aspectos vinculados al traslado de sus pertenencias desde Suiza, una tarea que demanda tiempo y coordinación.
Una mudanza internacional en marcha
La decisión de instalarse en Argentina implica reorganizar una vida construida durante años en Europa. Por ese motivo, la modelo explicó que se encuentra gestionando cuestiones vinculadas a la mudanza y al traslado de todo lo necesario para comenzar una nueva etapa junto a su familia.
A las tareas administrativas se suman también compromisos laborales que mantiene en Suiza y que requieren su presencia antes de cerrar definitivamente esta etapa.
El futuro de la familia en Argentina
Christiansson también reveló que aprovechó su estadía para reencontrarse con familiares y amigos antes de dejar el país europeo.
Mientras tanto, Maxi López continúa con distintos compromisos vinculados a sus actividades profesionales, entre ellas su presencia en eventos relacionados con el Mundial 2026.
De esta manera, la modelo dejó en claro que el viaje no significa un cambio de decisión. La familia mantiene sus planes de radicarse en Argentina una vez finalizados los trámites pendientes y completada la mudanza desde Suiza.