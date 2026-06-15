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Anses: qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar y cómo presentar un reclamo

Algunos postulantes podrán solicitar una revisión en el estado de su beca Progresar 2026.

Anses: qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar y cómo presentar un reclamo
Foto: Télam
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Educación de Argentina habilitó hasta el 23 de junio el reclamo online para estudiantes cuyas Becas Progresar fueron rechazadas por motivos académicos.
  • Tras finalizar la convocatoria, el trámite se realiza en la web oficial de Progresar ante errores de carga de datos, problemas de inscripción o falta de certificados escolares.
  • Esta medida permitirá que los alumnos regularicen su situación y accedan a la ayuda estatal. Las instituciones educativas tendrán tiempo de validar datos hasta el 30 de junio.
Resumen generado con IA

Hace un mes y medio la convocatoria a las becas Progresar finalizó. Desde entonces, algunos estudiantes fueron admitidos por Anses, otros aún tienen una revisión pendiente y, otros, recibieron un rechazo. La Secretaría de Educación habilitó una única posibilidad a algunos estudiantes dentro de este último grupo. Podrán pedir que se evalúe nuevamente su situación, pero deberán cumplir algunos requisitos.

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La beca Progresar es una beca educativa que busca acompañar a jóvenes en sus estudios secundarios, superiores y de formación profesional. El objetivo es dar un impulso para que continúen y puedan finalizar su carrera académica. Aunque la primera convocatoria a Progresar Superior y Progresar Obligatorio ya cerró, la inscripción a Progresar Formación Profesional estará abierta hasta el 27 de noviembre.

Beca Progresar rechazad: ¿quién puede pedir una revisión a Anses?

La Secretaría de Educación habilitó un período conciso para hacer la solicitud. Pero no todos los que hayan sido rechazados podrán solicitar que se les considere nuevamente. La revisión estará habilitada solo para quienes hubieran recibido una respuesta negativa por motivos académicos.

Son tres los grupos de estudiantes que podrán rever su situación respecto a la beca:

  • Quienes tengan un certificado escolar negativo o pendiente cuando la institución educativa aún no informó la regularidad del alumno
  • Cuando haya errores en la carga institucional, como inconsistencias en materias aprobadas, año de cursada o datos académicos
  • Cuando haya problemas en la inscripción, derivado por errores propios e involuntarios del inscripto al completar su aplicación

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Los estudiantes con becas rechazadas podrán hacer la gestión para la revisión de manera online. Para ello, deberán ingresar al portal oficial de Progresar con su usuario y contraseña y luego seguir estos pasos:

1. Acceder a la sección “Estado de solicitud”, donde se verá qué tanto progresó Anses en la evaluación de las condiciones académicas de cada solicitante.

2. Una vez en este apartado, verificar la razón por la que la postulación fue rechazada. Se informará si hay inconsistencias o si el postulante no cumple con los requisitos.

3. Seleccionar la opción “Reclamo” siempre que la observación sea de carácter académico y que pueda corregirse a la brevedad para informar a Anses.

4. Completar los datos solicitados y cambiar la información que hubiere motivado al rechazo.

Fecha límite para pedir revisión a Anses

Luego del reclamo, la documentación será revisada por Anses para asignar una nueva respuesta. Pero la etapa de reclamo tiene dos fechas límites: una para estudiantes y otra para instituciones. Los estudiantes podrán presentar el reclamo hasta el 23 de junio –martes de la semana próxima–. Las instituciones, en cambio, tendrán una semana más, hasta el 30 de junio, para revisar, corregir y certificar la información correcta.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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