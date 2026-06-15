Anses: qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar y cómo presentar un reclamo

Fecha límite para pedir revisión a Anses

Luego del reclamo, la documentación será revisada por Anses para asignar una nueva respuesta. Pero la etapa de reclamo tiene dos fechas límites: una para estudiantes y otra para instituciones. Los estudiantes podrán presentar el reclamo hasta el 23 de junio –martes de la semana próxima–. Las instituciones, en cambio, tendrán una semana más, hasta el 30 de junio, para revisar, corregir y certificar la información correcta.