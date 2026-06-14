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Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después del feriado

A partir del martes 16 de junio, Anses dará continuidad a los pagos de jubilaciones y asignaciones tras el cierre del fin de semana largo, distribuyendo los turnos según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después del feriado
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses retomará el martes 16 de junio en Argentina el pago a jubilados y beneficiarios sociales, tras la interrupción por el feriado nacional del lunes 15 de junio.
  • Los cobros se ordenan por terminación de DNI e incorporan una actualización del 2,58% por inflación. El martes cobrarán jubilados mínimos y beneficiarios de AUH con DNI en 5.
  • El esquema garantiza la distribución de haberes con aumento y aguinaldo en junio. Hacia fin de mes se completará el cronograma con jubilaciones que superan la mínima.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará el martes 16 de junio el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Esta actividad sufrirá una interrupción el lunes 15 debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, fecha trasladada desde el 17 de junio con el objetivo de conformar un fin de semana largo.

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El cronograma de cobro mantiene su división habitual según la terminación del documento de identidad y el tipo de prestación de cada persona. Durante este mes, el organismo aplica una actualización del 2,58% en concordancia con la inflación registrada por el Indec, lo que establece los nuevos montos vigentes para todo el universo de beneficiarios.

Calendario de pagos: quiénes cobran después del feriado

Tras el feriado largo, el cronograma oficial se reactivará el martes 16 de junio. Durante esa jornada recibirán sus pagos los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con documentos finalizados en 5, misma fecha asignada para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar con esa misma terminación de documento.

En paralelo, ese mismo martes percibirán sus ingresos quienes cobren la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3, junto a los beneficiarios de la Asignación por Prenatal con documentos finalizados en 6 y 7. La actividad continuará el miércoles 17 para los documentos terminados en 6 en el caso de jubilaciones mínimas y AUH, el número 4 para Embarazo, y los DNI finalizados en 8 y 9 para Prenatal.

Hacia fines de junio comenzará el turno de los jubilados que superan la mínima y de los beneficiarios por desempleo. Por su parte, las líneas correspondientes a Maternidad y Pago Único mantendrán su ventana abierta general de cobro durante el resto del período.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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