Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran primero después del feriado

En paralelo, ese mismo martes percibirán sus ingresos quienes cobren la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3, junto a los beneficiarios de la Asignación por Prenatal con documentos finalizados en 6 y 7. La actividad continuará el miércoles 17 para los documentos terminados en 6 en el caso de jubilaciones mínimas y AUH, el número 4 para Embarazo, y los DNI finalizados en 8 y 9 para Prenatal.