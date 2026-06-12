Anses confirmó la fecha de pago de los vouchers Educativos de junio

Resumen para apurados
- ANSES confirmó que el pago de los Vouchers Educativos de junio comenzará este viernes 12 para alumnos de colegios privados que cumplan los requisitos de ingresos familiares.
- El subsidio cubre parte de la cuota de alumnos regularizados. Se exige tener ingresos menores a siete salarios mínimos y mantener la regularidad escolar para no perder el beneficio.
- La ayuda se mantendrá hasta diciembre, garantizando un alivio financiero clave para que las familias sostengan la escolaridad privada subvencionada en el actual contexto económico.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a sus beneficiarios la fecha de pago del programa Vouchers Educativos. El mismo está destinado a cubrir parcialmente los costos académicos de los alumnos de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con aporte estatal.
El Voucher Educativo se paga cada mes desde el inicio del ciclo lectivo para cubrir una parte de la cuota educativa del estudiante. Para percibirlo, las familias deben tener ingresos menores a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Aunque la convocatoria ya cerró, podían aplicar estudiantes desde nivel inicial hasta secundario.
Cuándo se paga el Voucher Educativo de junio
El programa de apoyo escolar para estudiantes argentinos continuará pagándose por lo menos hasta diciembre, fecha en que está previsto el fin del ciclo lectivo 2026. Además, Anses confirmó que los titulares empezarán a recibir el depósito correspondiente a junio durante este viernes, 12 de junio.
Los aportes serán transferidos a las cuentas declaradas por los adultos responsables o a los medios de pago informados en Mi Anses, sea este una billetera virtual o una cuenta bancaria. Solo uno de los responsables parentales podía realizar la inscripción. En caso de que se haya rechazado la solicitud del beneficio, es posible que el CUIL del alumno ya haya estado inscripto.
¿Puedo perder el Voucher Educativo?
Según el Ministerio de Capital Humano, las condiciones cambian si el menor a cargo no es alumno regular. De este modo no podrá acceder ni mantenerse dentro del programa. La regularidad escolar es validada directamente por la institución educativa mes a mes, por lo que es indispensable cumplir con las obligaciones escolares.
Por otra parte, otra de las razones que puede llevar a perder el beneficio es retrasarse con las cuotas de la institución. Si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la situación y luego se cobra retroactivamente. Pero, si se llega a una tercera cuota impaga, el beneficio se cancela definitivamente.