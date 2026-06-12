Anses confirmó la fecha de pago de los vouchers Educativos de junio

Los aportes serán transferidos a las cuentas declaradas por los adultos responsables o a los medios de pago informados en Mi Anses, sea este una billetera virtual o una cuenta bancaria. Solo uno de los responsables parentales podía realizar la inscripción. En caso de que se haya rechazado la solicitud del beneficio, es posible que el CUIL del alumno ya haya estado inscripto.