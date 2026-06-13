Anses: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empezó esta semana con el calendario de pagos de junio. Los primeros beneficiarios en recibir sus pagos fueron los jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos. El cronograma continuará hasta el 22 de junio con la entrega del básico con aumento, el bono que se entrega hace más de dos años y, además, el aguinaldo.