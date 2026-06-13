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Anses: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Los pagos de jubilaciones terminarán de hacerse hasta el 29 de junio, según informó Anses en su cronograma mensual.

Anses: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo
Foto: La Izquierda Diario
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses paga en junio de 2026 a jubilados y pensionados de Argentina sus haberes con un aumento del 2,6%, un bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo.
  • Los pagos se efectúan según el DNI del beneficiario aplicando la movilidad previsional. La jubilación mínima totaliza $674.976,98 sumando el haber, el aguinaldo y el bono.
  • La medida busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en el mediano plazo, evidenciando la dependencia de los sectores mínimos de los bonos extraordinarios.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empezó esta semana con el calendario de pagos de junio. Los primeros beneficiarios en recibir sus pagos fueron los jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos. El cronograma continuará hasta el 22 de junio con la entrega del básico con aumento, el bono que se entrega hace más de dos años y, además, el aguinaldo.

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Los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 recibieron sus correspondientes pagos entre el lunes 8 y el viernes 12. El cronograma se suspenderá por un día el lunes 15, feriado por el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. El martes continuarán los depósitos a beneficiarios con documentos terminados en 5.

Jubilación y pensión: pago con bono, aumento y aguinaldo

Los titulares de jubilaciones que perciban el haber mínimo recibirán un básico de $403.317,99 con el 2.6% de aumento que se determinó por fórmula de movilidad previsional. Los $70.000 del refuerzo llevarán el pago a $4732.317,99. En concepto de aguinaldo se deberá agregar una suma de $201.658,99, lo que dará un total estimado de $674.976,98 a cobrar en junio.

Las jubilaciones máximas llegarían a un monto cercano a los $4.070.000 con el Sueldo Anual Complementario. El punto más elevado determinado para esta prestación se ubicó en $2.713.948,18. Pero el bono extraordinario no aplica para estos beneficiarios.

El aumento del mes también alcanza a las Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Las pensiones por Invalidez o Vejez recibirán un estimado de $352.322,6 –$282.322 del básico con aumento más el bono de $70.000–. El aguinaldo será aproximadamente de $141.161,30, lo que hará llegar al pago de junio a $493.483,90.

Por su parte, las PUAM de junio quedaron estipuladas en un pago de $322.654,39 como básico. Con el pago previsional extra, la suma asciende a $402.654,39 y, con aguinaldo, a $55.981,59.

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