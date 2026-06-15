Anses confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF para julio 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares durante el mes de julio de 2026. A partir de esta actualización, el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $148.049, mientras que el beneficio por hijo correspondiente al sistema SUAF se establecerá en $74.033.
Este ajuste en las prestaciones previsionales encuentra su fundamento en el Decreto 274/2024, el cual determina un esquema de movilidad mensual regido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que emite el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el Indec registró una inflación del 2,1% para el período de mayo, Anses calcula el porcentaje final utilizando dos decimales, motivo por el cual la suba definitiva se fijó en el 2,15% mencionado.
AUH de Anses
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se destina a familias sin empleo formal, monotributistas sociales y personal de casas particulares, quienes requieren mantener sus datos personales y familiares actualizados en la base de Anses para percibir el beneficio. A partir del incremento de julio, el monto general de la prestación pasará de $144.932 a $148.049, aunque el organismo retendrá $29.609,80 hasta la entrega del Formulario Libreta, liquidando de forma directa $118.439,20. En los casos de hijos con discapacidad, el beneficio trepará de $471.915 a $482.062, lo que representa un cobro mensual efectivo de $385.649,60 tras aplicar el correspondiente descuento temporal.
A estos valores se sumarán dos esquemas de asistencia alimentaria gestionados por el Ministerio de Capital Humano. Por un lado, el Complemento Leche 1000 Días para menores de hasta 3 años subirá de $54.665 a $55.841, mientras que la Tarjeta Alimentar entregará $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más integrantes. Asimismo, un grupo selecto de familias con niños de hasta 5 años percibirá la totalidad de la asignación de manera directa, debido a que el Ministerio de Salud valida de forma automática los controles sanitarios obligatorios.
Asignación por hijo del SUAF
El SUAF constituye el sistema de asignaciones familiares de Anses dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas. A diferencia de lo que ocurre con la AUH, el valor final de esta prestación varía en función de los ingresos totales que registre el grupo familiar. Con la actualización fijada para julio de 2026, los importes por hijo general quedarán establecidos en $74.033 para el Rango 1, $49.940 para el Rango 2, $30.206 para el Rango 3 y $15.586 para el Rango 4.
En el caso de los hijos con discapacidad, los nuevos montos mensuales se ubicarán en $241.041 para el Rango 1, $170.522 para el Rango 2 y $107.621 para el Rango 3. Junto con estas modificaciones, Anses adecuará los techos de ingresos permitidos para acceder al cobro de las asignaciones familiares. De este modo, el tope máximo para cada integrante de forma individual se fijará en $3.034.844, mientras que el límite aplicable al conjunto del grupo familiar ascenderá a $6.069.688.