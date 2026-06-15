Anses confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF para julio 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

Asignación por hijo del SUAF

El SUAF constituye el sistema de asignaciones familiares de Anses dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas. A diferencia de lo que ocurre con la AUH, el valor final de esta prestación varía en función de los ingresos totales que registre el grupo familiar. Con la actualización fijada para julio de 2026, los importes por hijo general quedarán establecidos en $74.033 para el Rango 1, $49.940 para el Rango 2, $30.206 para el Rango 3 y $15.586 para el Rango 4.